"Lupin" (Netflix) : la date de sortie de la partie 2 de la saison 1 se précise

publié le 27/01/2021 à 13:30

La première partie de la saison 1 de la série Lupin de Netflix se termine sur un grand moment de suspense. Beaucoup de fans ont été surpris par ce cliffhanger et ont demandé avec une certaine insistance à la plateforme de diffuser la fin de cette saison le plus vite possible. Il va pourtant falloir être patient.

"Pour le moment, nous avons une première partie de cinq épisodes et une deuxième partie de cinq autres qui sortira à la fin de cette année 2021, a annoncé le showrunner de Lupin George Kay au média espagnol SensaCine. Nous avons déjà tourné ces épisodes, donc c’est très excitant." Le réalisateur Louis Leterrier avait aussi révélé que la suite de Lupin était déjà "dans la boîte".

L'équipe de la série, Omar Sy en tête, profitent pour l'heure du succès mondial de la série. Lupin est toujours dans le Top 10 des séries vues sur la plateforme dans plusieurs pays, et ce, malgré la concurrence de Destin : la saga Winx ces derniers jours. Ce succès pourrait bien convaincre Netflix de lancer une saison 2. "J'ai signé un contrat pour 36 saisons, jusqu'à mes 73 ans !, plaisantait Omar Sy, évidemment, quand on démarre une série, on espère qu'il n'y aura pas qu'une seule saison (...). J'ai fait 10 épisodes avec Lupin, j'ai très envie de le retrouver !"