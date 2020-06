publié le 23/06/2020 à 03:21

Steve McQueen s'en prend au cinéma britannique. Le réalisateur anglais de Twelve Years a Slave a dénoncé ce dimanche 21 juin un "racisme flagrant" au sein des industries du cinéma et de la télévision du Royaume-Uni et a estimé que son pays était "loin derrière" les États-Unis au niveau de la représentation des noirs, des asiatiques et des minorités ethniques.

Le réalisateur a publié une tribune ce dimanche dans The Observer, l'hebdomadaire du Guardian. "Oui, j'en ai marre. Je ne veux plus entendre personne dire -Oh oui, c'est terrible-. Je l'ai entendu mille fois. Ils sont tous d'accord, mais rien n'est fait. Ce que je veux, c'est voir le changement, pas entendre des excuses", déclare-t-il.

Steve McQueen demande que l'industrie de la culture change au Royaume-Uni. "Ce n’est tout simplement pas sain. Et pourtant, beaucoup de gens dans l'industrie l'acceptent comme si c'était normal. Ce n'est pas normal. C'est tout sauf normal. C’est aveuglément, évidemment faux. C’est un racisme flagrant. Un fait. J'ai grandi avec", dénonce le réalisateur.