publié le 25/03/2021 à 21:52

De 007 à super-méchant de DC Comics, il n'y a qu'un pas pour Pierce Brosnan. L'acteur emblématique de la saga James Bond incarnera Kent Nelson / Docteur Fate dans Black Adam, prochain film de DC Comics, réalisé par Jaume Collet-Serra et dont la sortie est prévue pour 2022.

Comme le précise le média américain Deadline, Pierce Brosnan va partager l'affiche avec Dwayne Johnson (Fast and Furious, Jumanji) qui incarne Black Adam, héros créé en 1945. Il possède les pouvoirs des six dieux Égyptiens : l'endurance de Shou, la rapidité d'Héru, la force d'Amon, la sagesse de Zéhuti, le pouvoir d'Aton qui lui permet de manipuler la magie et le courage de Méhen. Black Adam est un personnage extrêmement puissant, comme Shazam, qui lui possède les pouvoirs des dieux antiques.

Quant à Kent Nelson / Docteur Fate qui sera incarné par Pierce Brosnan, il est un puissant sorcier né dans les comics en 1940. Fils de l'archéologue Sven Nelson, Kent Nelson a un "accident" dans une pyramide égyptienne dans la Vallée d'Ur en Mésopotamie en découvrant la tombe du sorcier Nabu.

Kent Nelson devient l'apprenti de Nabu

Docteur Fate est né dans les comics en 1940 Crédit : DC Comics

En découvrant la tombe du sorcier de l'Égypte antique, Kent Nelson libère accidentellement du gaz toxique qui tue son père. On apprendra plus tard qu'en réalité c'est Nabu qui a tout orchestré afin de prendre possession du corps de Kent et revenir à la vie dans un corps en pleine forme. Nabu décide de devenir le mentor de Kent Nelson et lui transmet des pouvoirs extraordinaires, faisant de Kent Nelson un membre des Seigneurs de l'Ordre. À la fin de sa formation, Kent Nelson reçoit une amulette, une cape et un casque pour devenir le défenseur du Bien avec le nom de Docteur Fate.

Un membre de la Société de justice d'Amérique

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Docteur Fate et plusieurs autres justiciers mettent en péril une tentative d'assassinat du président Franklin Delano Roosevelt. Le Président leur demande alors de former un groupe de justiciers, qu'ils décident d'appeler la Société de justice d'Amérique (Justice Society of America en anglais). En font partie le Spectre, Sandman, Flash, Green Lantern, mais aussi Hourman, l'Atome et Hawkman.

La première réunion de la Société de justice d'Amérique Crédit : Capture d'écran DC Comics

Des pouvoirs phénoménaux

Docteur Fate est un grand sorcier capable de voir l'avenir de toutes les personnes qu'il rencontre. Invulnérable à la magie, il peut, entre autres, créer des projections astrales, parler avec Nabu qui ne fait qu'un avec le casque de Docteur Fate, mais aussi retirer les pouvoirs de ses adversaires pour les utiliser à son avantage. Docteur Fate peut aussi prendre l'apparence qu'il souhaite, émettre des rafales d'énergies destructrices et manipuler les âmes.