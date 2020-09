Wejdene et Aya Nakamura viennent-elles d'annoncer leur futur duo ?

Wejdene et Aya Nakamura posent ensemble pour la première fois

publié le 23/09/2020 à 13:15

C'est un rêve de fans qui pourrait bientôt se réaliser. Aya Nakamura et Wejdene, deux artistes aux succès bien ancrés viennent de se rencontrer. Sur Instagram, Wejdene, qui a explosé sur les réseaux sociaux après le confinement grâce à Anissa, a posté une photo en compagnie d'Aya Nakamura, l'artiste française la plus écoutée sur la plate-forme Spotify et multi-récompensée pour son album Nakamura.

Il n'en faut pas plus pour que les communautés des deux chanteuses imaginent une future collaboration. C'est d'ailleurs ce que laisse entendre Wejdene dans la légende du cliché, aimé plus de 290.000 personnes "De quoi vous faire baver .." avec le #16 lié au premier album de Wejdene, attendu le 25 septembre prochain.

Parmi les nombreux commentaires sous la photo Instagram, on remarque celui de Maeva Ghennam, candidate des Marseillais et amie de Wejdene: "J’attends le feet foooooort" [le featuring, le duo en français] avec plusieurs cœurs, mais aussi d'Aya Nakamura : "Eh merceee". Il faudra s'armer de patience avant de découvrir le duo des deux chanteuses, qui risquent, selon l'expression "casser Internet". En effet, chacun des clips de Wejdene et d'Aya Nakamura dépasse rapidement les millions de vues sur YouTube.