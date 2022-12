Vinyles : quelles sont les meilleures platines sur le marché ?

Le vinyle revient en force sur le marché. "C'est quasiment le même chiffre d'affaires en 2022 que le CD. Les vinyles pèsent un tout petit peu moins que le CD, mais c'est vrai que le come-back du vinyle depuis une dizaine d'années est complètement incroyable. C'est une vraie tendance de fond", assure Stéphane Gissy, responsable Hi-fi à la Fnac.

"Le marché (du vinyle, ndlr) est vraiment porté par le fond de catalogue (les rééditions d'albums) comme on dit. Mais dans certaines catégories, comme l'électro ou le rock indépendant, on a une part croissante et même majoritaire des nouveautés", détaille-t-il.

Ce retour flamboyant du vinyle, le 33 tours, s'explique entre autres, "par un phénomène de nostalgie" et le fait qu'il y a "une toute une nouvelle génération qui s'est attachée à cet objet qui en fait un objet de collection", poursuit Stéphane Gissy. "Le vinyle est un objet qui fait vraiment fantasmer parce qu'effectivement, les musiques, les musiciens, les groupes de musique font rêver et donc il y a beaucoup de gens qui ont besoin que ça se matérialise au travers d'un disque", décrit-il aussi.

Une bonne platine démarre à 150 euros

"Il y a des marques qui ont une longue expérience, une longue histoire dans la platine vinyle, qui sont des valeurs sûres quand on veut s'équiper pour un budget relativement modique. Je peux citer des marques comme Audio Technica, qui est une marque japonaise qui existe depuis très longtemps, qui est un spécialiste de la fabrication de cellules pour platines vinyles", explique Stéphane Gissy. Il parle aussi des marques Sony et House of Marley.

"Je pense qu'on a une bonne platine à partir de 150 à 200 euros (...) je pense qu'après on va évoluer sur un objet qui sera plus joli, des matériaux de meilleure qualité, un design qui est plus travaillé. Et plus on va monter en gamme, plus on va gagner en raffinement, en design et on va avoir un objet qui est magnifique", conclut-il.

