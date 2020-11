publié le 30/10/2020 à 18:20

Trois ans après son deuxième album, Vianney est de retour avec N'attendons pas. Sur la scène du Grand Studio RTL, l'artiste de 29 ans est venu interpréter 5 titres devant le public , dont N'attendons pas, le premier extrait de ce troisième album.

Cet album, Vianney le décrit comme "très organique" et dont il a dévoilé les coulisses de production au micro de RTL dans son studio à Clichy. "C'est obsédant un album (...) surtout quand on réalise qu'on écrit vraiment chaque ligne, chaque mot, chaque note. Ça fait que la nuit, on y pense beaucoup. Je dois dire que c'est des mois de douleur, mais c'est pour un truc qui rend tellement heureux. Quand j'arrivais au studio, j'étais heureux vraiment tous les matins, pourtant je savais que j'étais physiquement mort. Je n'étais pas facile du tout", résumait ainsi Vianney.

Sur la scène du Grand Studio RTL, Vianney a aussi tenu à chanter l'un des titres emblématiques de son deuxième album sorti en 2016 : Je m'en vais. Une balade pour terminer en douceur cette soirée.