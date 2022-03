Morcheeba interprète "Blood like lemonade / The moon" dans "Le Grand Studio RTL"

Emma Peters interprète "Magnolias for Ever" dans "Le Grand Studio RTL"

Le Grand Studio RTL reçoit Morcheeba cette semaine. le groupe originaire de Londres, qui mélange les styles trip hop, rhythm and blues et pop a interprété 5 titres extraits de leur discographie qui a traversé trois décennies. Otherwise tiré de Charnago sorti en 2002, Sounds of blue extrait de leur 10e album studio album Blackest Blue, Rome wasn’t built in a day que l'on retrouve dans Fragments of Freedom sorti en 2000) Blood like lemonade tiré de leur album du même de 2010 enchaine avec The moon que l'on retrouve sur Blackest Blue, et pour finir The sea, un extrait leur deuxième album Big Calm sorti en 1998.

En 2020, Skye Edwards & Ross Godfrey, la chanteuse et le guitariste du groupe se sont retrouvé dans l'impossibilité de jouer en live. Une situation paradoxale sans pression particulière qui leur a permis de prendre du temps pour composer

des nouvelles chansons et les perfectionner. Le résultat est Blackest Blue un album raffiné de 10 titres qui fusionne les précédentes incarnations et sons du groupe, comme le downbeat, chill, electro-pop & soul, en un disque cohérent qui va chercher au plus profond de l’héritage musical multi-genre du groupe.

Emma Peters a succédé à Morcheeba sur la scène du Grand Studio RTL en interprétant Le temps passe un titre que l'on retrouvera sur son premier album Dimanche (dans les bacs le 25 mars). Un album que la chanteuse de 25 ans qui chante ce qu’elle vit, avec son cœur et ses tripes et sans prise de tête, a écrit et composé toute seule dans sa chambre.

Le "Blackest Blue Tour" de Morchebba commencera le 19 mars 2022 au Festival Acoustic à Poiré-Sur-Vie et passera par la Nouvelle Vague à Saint-Malo (20 mars), au Elmediator à Perpignan (19 mai), à l’Usine à Istres (20 mai), à la Salle de l’Etoile à Chateaurenard (21 mai), au Bikini à Ramonville – Saint-Agne (22 mai) et au Krakatoa à Mérignac (24 mai).

Emma Peters sera le 24 mars à la Maroquinerie à Paris (complet), le 25 mars au Bulle café à Lille (complet), le 26 mars au 1988 Club à Rennes, le 31 mars au Connexion Live à Toulouse, le 1er avril en 1re partie de Bon Entendeur au Zénith de Paris, le 2 avril au BBC à Hérouville Saint clair, le 7 avril au Rock School Barbay à Bordeaux, le 14 avril au Makeda à Marseille, le 15 avril au Douze à Cergy, le 20 avril au printemps de Bourges, et le 3 juin au Trianon à Paris.