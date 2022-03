Le Grand Studio RTL reçoit cette semaine Joyce Jonathan et Ibrahim Maalouf. La chanteuse a interprété 4 titres extraits de Les p’tites jolies choses son cinquième album sorti le 11 mars 2022 : Les p'tites jolies choses, T'es beau, t'es beau, À la vie comme à la mort et Ca ira, ainsi que deux chansons avec Ibrahim Maalouf :Tout commence par la fin et J’m’en vais pas tirées d'un E.P. bonus de 6 titres qui accompagne ce nouvel album.

Avec Les p’tites jolies choses, Joyce Jonathan fait un retour aux sources. Le premier single qui donne son nom au disque annonce la couleur générale de l’album et n’est pas sans rappeler les mélodies entêtantes de ses débuts.

Un nouvel album qui a l'originalité de se présenter en 2 parties : une "face A" comportant 12 titres pop dans la lignée de ses précédents disques, incluant notamment un duo avec Jason Mraz un artiste qu’elle admire depuis toujours et une "face B" sous forme d’E.P., dévoilant 6 titres dans un univers plus jazz, réalisés, co-écrits et co-composés avec Ibrahim Maalouf l’instrumentiste le plus populaire de la scène musicale française.

Ibrahim Maalouf a conclu ce Grand Studio RTL en interprétant en solo Red & black light un titre que l'on retrouve sur l'album du même nom sorti en 2015, "une ode à la femme d’aujourd’hui et à son rôle fondateur et fondamental pour espérer un avenir meilleur".

Joyce Jonathan sera en concert les 30, 31 mai et 1er juin 2022 à la Nouvelle Ève à Paris. Et Ibrahim Maalouf actuellement en tournée dans toute la France donnera en concert exceptionnel à l’Accor Arena Paris le 27 avril 2022.