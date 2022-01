Cats On Trees interprète "Please Please Please" dans "Le Grand Studio RTL"

Le Grand Studio RTL reçoit Cats On Trees cette semaine. Le duo a interprété 6 titres en tout. Quatre titres : Please Please Please, La tendresse, Une nuit ou deux, She Was a Girl, extraits de leur nouvel album Alie. Mais aussi A quoi, une reprise d'Albin de la Simone, que l'on peut retrouver sur un double album compilation fêtant les 25 ans du label Tôt ou tard et réunissant ses artistes phares (Cats On Trees bien sûr mais aussi Vianney, Noé Preszow, Albin de la Simone, Clou, Vincent Delerm, Shaka Ponk ou Yael Naïm). Et bien sûr leur premier succès : Sirens call sorti sur leur premier album éponyme.

Nina au piano, Yohan à la batterie, voilà toute l’alchimie de Cats On Trees. Le duo français, remarqué en 2013 à la sortie de son premier album, n’a cessé de susciter l’enthousiasme. Après une longue tournée dans toute la France et une nomination aux Victoires de la Musique en 2014 le groupe voit son succès confirmé par Neon un deuxième album qui sort en 2018.

Ce vendredi 28 janvier, le duo sorte enfin Alie, leur nouvel album produit par le célèbre Liam Howe (Adele, Lane del Rey, Ellie Goulding...), et mixé par Mark Stent (qui a travaillé avec Ed Sheeran, Lady Gaga et Muse), tous deux séduits par le talent des deux musiciens. Dans l’esprit de The Cardigans, Milky Chance ou encore Matt Simons, Nina et Yohan persistent et signent et continuent de défendre leur vision magique et singulière de la pop Européenne actuelle.

C'est Philippe Campion, que l'on retrouve également sur le label Tôt ou tard, a interprété quand à lui, Ces années-là, le premier extrait de l'album Les Minutes assassines qui sortira courant 2022.