publié le 20/12/2018 à 19:40

C'est un phénomène. En quelques semaines à peine, ses vidéos ont fait le tour de monde. Ses pas de danse sur les classiques de Michael Jackson sont incroyables. On dirait le king of pop. À seulement 22 ans, Salif Gueye, plus connu sous le nom de Salif la Source, compte déjà 1,6 million d'abonnés sur Instagram et ses vidéos affolent les compteurs.



Tout a débuté le 17 octobre dernier quand Salif a publié sur Instagram une vidéo dans laquelle on le voit danser sur une musique de Michael Jackson. Il y effectue à la perfection les pas de danse les plus célèbres de la star américaine, dont le fameux "moonwalk".



Et à partir de là, c'est l'explosion : plus de 8 millions de vues pour cette seule vidéo, dont Salif avouera plus tard avoir voulu l'effacer car il la trouvait trop simple. Dwayne Johnson, acteur américain aux quelque 125 million de followers, aime la vidéo et le propulse sur le devant de la scène. "Je n'ai rien compris", explique-t-il au micro de RTL. "J'ai fait ce que je faisais d'habitude", déclare-t-il.