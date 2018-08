Michael Jackson - Behind the Mask

publié le 07/08/2018 à 17:48

Neuf ans après sa mort, sa musique perdure toujours. Michael Jackson, disparu le 25 juin 2009 à Los Angeles, à l'âge de 50 ans, ressuscite le temps d'un clip pour le plus grand plaisir de ses fans.



La vidéo, publiée sur la chaîne YouTube officielle de la star, s'intitule Behind The Mask (derrière le masque) et revient pendant plus de quatre minutes sur les passages les plus marquants de la carrière du roi de la pop.

On retrouve ainsi dans le clip, réalisé par le binôme Agressive, les images de Billie Jean (1982), Thriller (1982), ou bien encore You Rock My World (2001).

La chanson Behind The Mask, bénéficie d'une histoire assez originale. Écrite et chantée au départ par le groupe japonais YMO, celle-ci a été repérée par Quincy Jones, le mythique producteur de Michael Jackson. Le chanteur souhaite très vite l’intégrer dans son album Thriller (sorti en 1982) grâce au parolier britannique Chris Mosdell, qui apporte des modifications.



Mais faute d'accord entre les artistes (problèmes de droits d'auteur), la chanson ne voit le jour qu'en 2010 sur l'album posthume, Michael. Une attente longue de presque trois décennies.