Marc Lavoine vient d'achever une tournée intimiste en piano voix avec Alain Lanty, le pianiste qui l'accompagne depuis plus de vingt ans. C'est l'occasion pour lui d'inviter Santa, Janie, Anne Sila et Tarik pour un Grand Studio "autour du piano".

Adulte Jamais le 14e album de Marc Lavoine est sorti le 14 janvier 2022, il en a joué deux extraits dans le Grand Studio, Le train, Cœur d’occasion le nouveau single sorti le 29 avril 2022 ainsi qu'une reprise de Michel Delpech Ce lundi là, accompagné bien sûr par Alain Lanty au piano.

C'est Santa, l'ancienne chanteuse du groupe Hyphen Hyphen qui a succédé à Marc Lavoine, elle a joué Pop Corn salé une ballade en piano-voix accompagnée par Piternel Van Oers. Un premier single de son projet solo sorti fin mars, très éloigné de l'univers de son groupe et où elle chante en français. Elle prépare un album pour la rentrée.

Janie a sorti début octobre 2021 son 1er album, Toujours des fleurs. Elle interprète dans le Grand Studio Mon idole, une chanson dédiée à son père décédé il y a sept ans. Son pseudo est d'ailleurs une contraction de son prénom à elle et de celui de son père.



Anne Sila était de passage dans Le Grand Studio à l’automne dernier pour la sortie de ton album A nos cœurs et comme le dit joliment sa chanson J’ai attendu le printemps qu'elle a joué au piano on a attendu le printemps pour la revoir dans l'émission.

Pour clore ce Grand studio dédié au piano, c'est Tarik un artiste qu'on a découvert avec l'équipe de Marc Lavoine dans The Voice en 2021. Le jeune artiste passionné depuis des années par l'univers slam, rap et hip-hop vient de sortir son son 3e single En voilà une question, un titre qu'il a interprété accompagné au piano par Elian Touzet.

Marc Lavoine repartira sur les routes à la fin de l'année 2022 :

- Le 9 novembre au Théâtre Femina - Bordeaux

- Le 10 novembre à La Gare Du Midi - Biarritz

- Le 16 novembre au Palais Des Congres - Strasbourg

- Le 17 novembre au Théâtre Sebastopol- Lille

- Le 23 novembre au Casino Barrière - Toulouse

- Le 24 novembre à la Bourse Du Travail - Lyon

- Le 25 novembre à L’Arcadium - Annecy

- Le 09 décembre au Palais Des Congres - Tours

- Le 10 décembre à la Cite Des Congres - Nantes

- Le 14 décembre au Cepac Silo - MARSEILLE

- Le 16 décembre au Summum - Grenoble

- Le 17 décembre à l’Acropolis- NICE

Janie fera les 1es parties de Vianney les 28,29 et 30 avril au Zenith de Lille, puis sera en tournée cet été :

- 4 mai Les nuits botaniques à Bruxelles

- 10 juin au splendide de Lille

- 17 juin à la cigale à Paris

- 24 juin Elles en scène à Pamiers

- 4 juillet festival du Poupet à Saint-Malo

- 16 juillet Franco de la Rochelle

- 1er août Viens dans mon île ile d’Yeu

Anne Sila débutera sa tournée en mai :

- Le 5 mai à l'Auditorium Victor Boucher Le Touquet

- 12 mai à L'Olympia

- 27et 29 mai Amnéville Le Galaxie

- Avant d'enchaîner sur une tournée des festivals cet été :

- Le 1er juillet au Festival d'été du BROC

- Le 9 juillet les Arcs en scène

- Le 20 juillet festival sur le champ à Valence

- Le 23 juillet au Martigues Summer Festiv'halle