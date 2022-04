Ben. Le chanteur qui a mis de côté L’Oncle Soul depuis son 4e album Addicted to you en 2020, est venu cette semaine présenter son 5e album Red Mango dans Le Grand Studio RTL accompagné de ses musiciens (Christophe Lardeau et Gunnar Elwanger à la guitare, Stanislas Augris à la batterie et Olivier Carole à la basse). Il a joué 5 titres dans l'émission, trois extraits de son nouvel album : Imagine, Stay, My world is empty without you, Addicted tiré Addicted to you ainsi que Soulman son premier tube que l'on retrouve sur son premier album éponyme.

Red Mango sorti le 15 avril 2022 est album de reprises, où Ben a décidé de faire parler son amour des vibrations jamaïcaines pour revisiter des classiques ou des perles pop et soul. On y retrouve donc des version reggae de tubes internationaux comme Imagine de John Lennon, Stay de Rihanna, My world is empty without you des Supremes, That's How Strong My Love Is d'Otis Redding. Mais aussi des titres beaucoup plus confidentiels comme There's A Light de Shirley Ann Lee, une chanteuse gospel des 60’s, Sugarman de Sixto Rodriguez, I Forgot To Be Your Lover de William Bell, Why Can't We Live Together de Timmy Thomas et Don't Wanna See You Cry de Ken Boothe, le seul Jamaïcain de l’album réalisé avec ses complices Kelly Finnigan et Ian McDonald du groupe californien Monophonics avec qui il avait déjà enregistré son 2e album À Coup de Rêves en 2014. Le résultat est une vraie partie de plaisir couchée sur bande magnétique qui renvoie aux grandes heures de Studio One, le mythique label de reggae jamaïcain.

C'est Stéphane qui a succédé à Ben sur la scène du Grand Studio RTL. Le chanteuse suisse de 25 ans dont le 1er E.P. est sorti est sorti le 8 avril a interprété trois titres (dont un en exclusivité pour RTL.fr) accompagnée par Stephane Rambaud à la guitare, Douleur je fuis, Green dream et une reprise de Julien Clerc Lili voulait aller danser.

Ben sera en tournée dans toute la France : le 22 avril à Lille, le 29 avril à Strasbourg, le 7 mai à Rennes, et le 16 mai au New Morning à Paris

Stéphane donnera son premier concert parisien le 20 avril au théâtre les étoiles et une tournée des festivals cet été dont : Solidays le 24 juin, Aluna Festival à Ruoms le 25 juin et Musical à Aix les Bains le 5 juillet.