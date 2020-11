publié le 06/11/2020 à 18:35

Julien Doré est de retour avec son nouvel et cinquième album baptisé Aimée, sorti le 4 septembre dernier et déjà certifié disque d'or. Son deuxième single, Nous, a déjà dépassé les 760.000 vues sur YouTube. Avant de se lancer dans sa tournée l'an prochain, le chanteur est venu offrir une avant-première dans le Grand Studio RTL. Il a interprété Nous, Waf, La Fièvre et Barracuda II en live.

Quatre ans après & sacré "Album RTL", Julien Doré signe 11 titres coréalisés avec Tristan Salvati, à qui l'on doit la production de l'album d'Angèle, par exemple. Son fidèle complice Antoine Gaillet est toujours là, mais au mixage. Avec Aimée, Julien Doré regarde le monde changer. "Le fond de l'air m'effraie", dit-il dans une chanson. L'écologie, l'amitié qui se délite, la naïveté de l'enfance cohabitent sur cet album. À 38 ans, il dit moins "je". Sa pop - toujours très soignée - est moins nébuleuse, plus directe. Sa plume se joue des registres de langue, et il la trempe autant dans l'ironie que l'humour.

Cet album a été mis en boîte avant l'épidémie de coronavirus et le confinement mais certaines de ses chansons sonnent étonnamment juste. "J'étais avec ces 11 chansons écrites, composées, produites et mixées..., racontait Julien Doré au micro de Laissez-vous tenter sur RTL. Et quand on se retrouve avec cette période de confinement, je me suis rendu compte que certaines d'entre elles, comme La Fièvre ou La Bise, continuaient de grandir chaque jour, presque malheureusement d’ailleurs".

Julien Doré a partagé la scène aussi avec le génie de l'harmonica Greg Zlap dont l'album Rock It est sorti le 2 octobre.