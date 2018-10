publié le 05/10/2018 à 19:23

Elle revient plus en forme que jamais. Joyce Jonathan a dévoilé, vendredi 5 octobre 2018, son nouvel album, baptisé On. Alors que son précédent projet musical, Une place pour moi, publié en 2016, a connu un timide accueil, l’interprète de Ça ira (véritable carton qui cumule plus de 25 millions de vues sur YouTube), fait un retour en force.



Plus à l'aise, plus directive, celle qui a été révélée par My Major Compagny à l'âge de 18 ans, savait ce qu'elle voulait pour ce disque, à l'allure plus pêchue et rythmée, afin de donner l'envie de se battre.

Ses collaborations avec Matthieu Mendes (Auteur-compositeur-interprète qui a travaillé avec Matt Pokora et Kendji Girac) et David Marouani ont apporté une touche plus électro et moderne afin de rendre le tout plus dynamique. Son interprétation de On a ravi le public du Grand Studio de RTL.

"On" est sorti vendredi 5 octobre 2018 Crédit : Play Two

Également dans "Le Grand Studio RTL"

C'est l'une des artistes féminines qui a le plus vendu de disques en Angleterre. Katie Melua nous a fait le plaisir de fouler la prestigieuse scène du Grand Studio RTL afin de chanter ses plus belles chansons. Quinze ans après son premier album, la chanteuse de 34 ans revient avec un 7ème album studio, une collection de 30 titres à laquelle elle a ajouté 3 morceaux inédits.



Cette Ultimate Collection célèbre le talent de cette sublime chanteuse qui a grandi en Géorgie, puis en Irlande du Nord à partir de l'âge de neuf ans et plus tard en Angleterre, où elle a reçu en août 2005 la nationalité britannique.



Katie Melua sera le 4 novembre 2018 à l'Olympia, à Paris.

Le nouvel album de Katie Melua est une collection de 30 titres à laquelle elle a ajouté 3 chansons inédites Crédit : BMG-Warner

C'est la sensation musicale du moment. Co&Jane est un jeune duo, composé de Jeanne, pianiste et Corentin, guitariste multi-instrumentiste. Les deux artistes ont été repérés dans le télé-crochet de M6, Audition Secrète. Inscrits par leurs parents, ils ont su séduire le jury avec leur fraîcheur, leurs timbres de voix et leurs harmonies. Ils ont ainsi signé avec le label Six et Sept, de Pascal Nègre, figure incontournable du secteur musical en France.



Leur premier single Les châteaux de sable, écrit par Jérémy Poligné et Nazim (Amir, Kendji Girac, Claudio Capéo) est un titre pop, estival et fédérateur aux sonorités folks modernes.



"Les châteaux de sable" cumule près de 400.000 vues sur Youtube Crédit : Capture d'écran YouTube du clip "Les châteaux de sable"

