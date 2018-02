publié le 17/02/2018 à 10:25

Quand on pénètre dans la salle, on ne voit qu’elle. Une soucoupe géante digne des vieux films de science-fiction s’est installée à l’intérieur de l’AccorHotels Arena. L’ovni est en réalité un immense dispositif vidéo suspendu au plafond. C’est la nouvelle trouvaille d’Indochine pour sa tournée 2018. Nous sommes le vendredi 16 février, et Paris-Bercy s’apprête à vivre un show exceptionnel.



20h59, la salle plonge dans l’obscurité. L’étrange vaisseau s’illumine et le public se retrouve la tête dans les étoiles. On entend des enregistrements d’astronautes, puis un énorme grondement… Un vaste ensemble d’écrans géants s’allume sur la scène, enfin visible. "Noir. Le ciel est tout noir, et je m'envole tout seul dans les étoiles…”



La voix de Sirkis arrive de nulle part. Une vingtaine de faisceaux lumineux balaye le palais omnisports.

Une début de show décoiffant et un Sirkis... blond

Indochine entame donc avec Black Sky, le titre d’ouverture de 13, son treizième album sorti en septembre dernier. L’un de ses meilleurs. Un disque ombreux, politique, taillé pour le live. Après une entrée en matière digne d’un space opera, le groupe enchaîne avec 2033, autre nouveau morceau, très rythmé.



Nicola Sirkis remonte l’interminable avancée de scène qui traverse les trois quarts de la fosse. Au milieu d’un refrain, une explosion de confettis remplit la salle. "Être ton lit / Être interdit / Être avec toi", scande le chanteur plusieurs fois.

On note au passage sa nouvelle couleur de cheveux : Sirkis est désormais... blond ! Le leader d’Indochine s’est débarrassé de sa chevelure noir emblématique. Un nouveau look qui a quelque peu surpris les Indofans lors du lancement de la tournée à Épernay. Des visages d’élèves en uniformes, parfaitement coiffés et au regard sévère apparaissent sur les écrans. Il s’agit des mêmes enfants que sur les superbes photos illustrant le dernier album. Des clichés intenses, mystérieux, très beaux, signés Erwin Olaf. Le leader d'Indochine parcourt la scène avec une démarche militaire.

Station 13 transforme l’AccorHotels Arena en immense club vibrant au rythme d’un son de synthé vintage et de lumières multicolores. "Vous voulez sauter avec nous ? Vous êtes là ?" lance Sirkis “Jump !” La fosse explose. On se demande quel groupe est capable de créer une telle ambiance en débutant son show uniquement par des titres encore inconnus il y a six mois. Indochine explore enfin le reste de sa discographie : Adora, Alice & June.



Sirkis décoche ensuite les premiers accords de La Vie est Belle, le tout premier single de 13, qui sonne déjà comme un classique. Toute la salle reprend les paroles par coeur. Bluffé, le leader d’Indochine prolonge le plaisir plusieurs minutes en accompagnant seul le public à la guitare.



21h47, Sirkis s’aventure dans la fosse. “Allez ! Viens-là, viens avec moi ne pars plus sans moi” Sur Tes Yeux Noirs, le chanteur prend un grand bain de foule, sert des mains par dizaines. Le tube extrait de l’album 3 fait toujours son petit effet.

Un duo virtuel avec Asia Argento

La soucoupe s’illumine de nouveau, on distingue une forme humaine prise au piège. Gloria débute, c’est sans doute l’un des titres les plus réussis et profonds de 13. On distingue alors le visage d’Asia Argento sur l’écran en fond de scène. Sirkis accompagne l’actrice-réalisatrice-performeuse le temps d’un duo virtuel. Les titres s’enchaînent sans aucun temps mort : Kimono dans l'ambulance, Song for a Dream, Un Été français (le dernier single du groupe), puis TomBoy avec un Kiddy Smile en plein séance de maquillage.

"Il n’y a pas une minute, pas une heure, où l’on se dit pas qu’on a de la chance d’avoir un public comme vous”, lâche Sirkis à la foule avant d’entamer À l’assaut (des ombres sur l’o). Le medley Club 13 permet de se défouler ensuite sur Canary Bay et Paradize. Après un déluge de décibels pendant presque deux heures d’un show très dansant, Sirkis remonte sur scène seul et se plante avec sa guitare acoustique au milieu de Bercy. Il entonne une magnifique version épurée d’Electrastar.

Puis, c’est au tour de J’ai demandé à la lune, l’imparable tube de Paradize. L’AccorHotels Arena se transforme en karaoké géant. "J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas..." College Boy est également un sommet d'intensité avec le superbe clip de Xavier Dolan. Un peu plus tard, quelques notes de clavier, puis un gros riff de guitare soulève Bercy : Trois nuits par semaine. Sirkis saute partout. Mais ce n’est rien encore. Les Indofans sont déchaînés.

Après avoir ménagé le suspens le temps d’une séquence vidéo absolument bluffante nous conduisant sous l’eau et dans l’espace au milieu d’un champ d’astéroïdes, L’Aventurier débarque. C’est une marée humaine qui s’empare alors de la chanson.



"Putain, merci !" Sirkis, qui a effectué un véritable semi-marathon pendant 2h30, est épaté. Pour conclure, Indochine interprète Karma Girls, un titre tendre, mystique en apesanteur. Il fallait bien cela pour revenir sur terre après un show venu d’une autre planète.