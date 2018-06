publié le 15/06/2018 à 18:01

Le phénomène Juliette Armanet continue de tout rafler sur son passage. Révélation musicale de l'année, couronnée aux Victoires de la Musique 2018 pour son album Petite amie, la chanteuse a publié une réédition de son opus avec quatre inédits. Un bijou musical qui s'inscrit dans la continuité de Véronique Sanson, Michel Berger et William Sheller.



À 34 ans, l'ancienne journaliste a été inspiré par son travail journalistique (documentaires sur la féminité, les droits des femmes...) pour réaliser son premier disque. On y retrouve ses plus grands succès comme L'Amour en solitaire et L'indien. Des tubes qu'elle interprète en live dans le célèbre Grand Studio RTL.

À côté de ses projets, Juliette Armanet participe à l'album hommage d'Yves Simon, intitulé Génération(s) éperdue(s). Elle revisite de manière personnelle la chanson Barcelone. Pour (re)découvrir son univers pop élégant et raffiné, la chanteuse fera la tournée des festivals cet été, où elle se produira notamment le 24 juin aux Solidays, le 7 juillet aux Eurockéennes à Belfort ou encore 15 juillet aux Francofolies de la Rochelle.

La pochette de la version deluxe de "Petite Amie", de Juliette Armanet Crédit : Barclay

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Clou est une artiste montante de la variété. La jeune parisienne façonne à sa manière une chanson française aux accents pop inspirés. Accompagnée de sa guitare ou de son clavier, elle chante des textes sensibles et percutants qui attisent la curiosité du public.



Après un premier EP publié en 2016, la chanteuse prépare activement son premier album. En attendant la sortie de cet opus, Clou participe également à l'album collégial d'Yves Simon où elle reprend chanson Les gauloises bleues.

La chanteuse Clou Crédit : FuriePhotographe

Shake Shake Go est de retour sur la scène musicale. Deux ans après leur premier album All The Time, le groupe folk franco-gallois revient avec quatre membres pour présenter son nouvel EP intitulé Dinosaur.



Dans cet opus de quatre titres, le groupe confirme leur attachement à la nature (à l'image des morceaux Come Back To Me, Mahi Mahi et Panda). Ils reprennent aussi le célèbre tube Human de Rag'n'Bone Man. Shake Shake Go se produira durant la période estivale, le 16 juin à Guyancourt, le 7 juillet à Fouesnant ou encore le 20 juillet aux Nocturnes de Saint-Brieuc.

Le nouvel EP du groupe Shake Shake Go intitulé "Dinosaur" Crédit : Site officiel de Shake Shake Go

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.