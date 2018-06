publié le 01/06/2018 à 16:40

Trois ans après son dernier album solo, Coeur de Pirate revient cette année sur le devant de la scène. Alors qu'elle chantait Comme des enfants, en 2008, Béatrice Martin (de son vrai nom), a bien grandi musicalement parlant. Aujourd'hui, la jeune artiste de 28 ans défend ardemment la cause des femmes.



Cette année est d'autant plus symbolique pour la chanteuse québécoise puisqu'elle fête ses 10 ans de carrière. À l'occasion de cet événement, elle présente son quatrième album intitulé En cas de tempête, ce jardin sera fermé. L'auteure-compositrice-interprète y dévoile dix morceaux émouvants aux textes profonds et ciselés.

Parmi eux on retrouve l'entêtant Prémonition, premier extrait d'un disque prometteur où l'ancienne jurée de Nouvelle Star évoque ses tourments. Cœur de Pirate chante ce titre ainsi que ses plus beaux succès dans Le Grand Studio RTL. Elle sera notamment en tournée dans les festivals, en France et Canada, et passera par l'Olympia le 9 octobre 2018.

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Alexe Gaudreault est une chanteuse âgée de 23 ans, née au Canada. Avec une mère chanteuse d'opéra, la jeune femme baigne dans la musique depuis l'enfance. Elle joue notamment de la flûte depuis ses 12 ans.



Mais elle est révélée au grand public en 2013 dans La Voix (la version québécoise de The Voice). Par la suite, elle publie un premier EP et un album éponyme en 2016. C'est à l'automne 2017 que le public français la découvre avec son single Mirage.

Alexe Gaudreault Crédit : Musicor

Fils d'agriculteur, destiné à être paysagiste, Gaël Faure trouve sa voie dans la musique à l’adolescence. Il décide de s’acheter une guitare à l'âge de 14 ans et compose ses premières chansons à 15 ans. En 2005, le chanteur se fait connaître du grand public en participant à la 4ème saison de la Nouvelle Star, où il atteint la demi-finale.



Depuis, le jeune trentenaire a fait du chemin. Après ses deux opus précédents, Jardin en ville (2008) et De silences en bascules (2014), il publie son troisième disque intitulé Regain sorti en janvier dernier. De cet album est extrait le titre La Saison, qui chante en live dans le célèbre studio RTL. Gaël Faure sera aux Francofolies le 12 juillet prochain et assurera la première partie du concert de Bernard Lavilliers le 27 juillet à Lyon.

"Regain" de Gaël Faure Crédit : Jive/Epic

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.