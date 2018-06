publié le 22/06/2018 à 17:20

Le concours Mon Premier Grand Studio créé par RTL permet à des artistes ou groupes amateurs de se produire dans le Grand Studio dans les mêmes conditions que les plus grands artistes. Pour cette troisième édition, Amelie McCandless, Clarisse Mây, Martin Luminet et Ben & Slane ont pu interpréter leurs titres lors de l'émission diffusée le 23 juin 2018 sur RTL, ainsi qu'en vidéos sur RTL.fr.

Nolwenn Leroy et Eric JeanJean dans Le Grand Studio RTL Crédits : Kervin Portelli | Date : 22/06/2018 5 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Nolwenn Leroy et Eric JeanJean dans Le Grand Studio RTL Crédits : Kervin Portelli | Date : Ben & Slane dans Le Grand Studio RTL Crédits : Kervin Portelli | Date : Martin Luminet dans Le Grand Studio RTL Crédits : Kervin Portelli | Date : Clarisse Mây dans Le Grand Studio RTL Crédits : Fred Bukajlo / SIPA / RTL | Date : Amelie McCandless dans Le Grand Studio RTL Crédits : Fred Bukajlo / SIPA / RTL | Date : 1 / 1 < > +

La première lauréate, Amelie McCandless est une chanteuse-guitariste originaire de Reims. Elle découvre le folk grâce à la chanteuse américaine Alela Diane durant l'été 2008. La jeune musicienne se tourne alors vers ce style de musique et crée le groupe Gingerbreads. Le duo publiera deux EPs : The Curse en juin 2012 et Wild Memories en 2013.

Entourée de ses musiciens depuis 2016, l'auteure-compositrice peaufine encore plus son identité musicale. Elle a publié son premier single Neil in Boredomland et prépare activement la sortie de son premier album The Stranger, prévue début septembre 2018. Son prochain titre Breaking Bad sort le 29 juin 2018.

Amelie McCandless dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

Clarisse Mây

Pendant des années, Clarisse Mây étudie le piano au conservatoire. Par la suite, la jeune artiste travaille sa voix en cachette, voguant entre ses titres préférées des Beatles, Coldplay ou Alicia Keys. Elle se produit dans les bars en Australie avant de revenir en France où six mois après, elle publie son premier EP composé de chansons originales.



Si son visage vous est familier, Clarisse Mây a participé à plusieurs télé-crochets comme The Voice et Nouvelle Star. Aujourd'hui, la chanteuse revient avec un 2ème EP composé de six titres frais et pop, soutenus par des productions ancrées dans l’époque mais délicieusement rétros. Sans plus attendre, découvrez le clip de Beach Cruiser, le premier single de son EP.

> Clarisse Mây - Beach Cruiser (Clip Officiel)

Martin Luminet

Né en 1989, Martin Luminet est un garçon manqué et il ne s’en cache pas. Le jeune artiste propose un projet personnel et intime, composé de chansons d'un style pop sensible. Son EP intitulé En attendant d’aimer est une succession de films d’erreurs, mis bout à bout pour nous murmurer une histoire d’amour sur grand écran.

> Martin Luminet / Garçon (Love Session)

Ben & Slane

Ben & Slane ont convaincu les internautes avec leur composition intitulée In Your Arms. Le duo guitare/voix formé par Sarah-Lane Roberts et Ben Paolettoni propose une musique folk, très épurée et servie par deux voix puissantes et habitées. Ils se produisent dans les clubs parisiens et composent leurs titres originaux, en vue d'un premier disque qui sortira courant 2018.

Ben & Slane dans Le Grand Studio RTL Crédit : Kervin Portelli

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.