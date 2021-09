Le Grand Studio RTL recevait cette semaine la chanteuse Imany. L'artiste a interprété 5 titres dont Wonderful life (reprise de Black), The A team (reprise d'Ed Sheeran), I’m Still standing (reprise d'Elton John), Like a prayer (reprise de Madonna), Les voleurs d’eau (reprise d'Henri Salvador) tous extraits de son nouvel album Voodoo Cello, sorti le 3 septembre dernier.

Si ces dix dernières années, la voix grave d’Imany a conquis le public avec son répertoire soul, folk et blues et ses tubes Don't Be So Shy et You Will Never Know la chanteuse revient enfin avec un nouveau projet et réalise enfin un rêve de longue date. En effet dans ce nouvel album de reprise elle réinterprète ses titres pop ou reggae préférés (de Madonna à Henri Salvador, en passant par Ed Sheeran) avec un ensemble de huit violoncelles. Un projet ambitieux pour la chanteuse perfectionniste qui en plus de chanter a enregistré et arrangé seule son disque.

Puis c'est Annie Lalalove qui a succédé à Imany. La chanteuse a interprété deux titres extrait de son premier album à venir Boom boom Schack son premier single et J’ai deux amours, un hommage à Josephine Baker, son nouveau single.