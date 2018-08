publié le 16/08/2018 à 11:23

Sa voix est tout simplement unique. Imany, qui a dévoilé un formidable deuxième album, intitulé The Wrong Kind of War, sorti en 2016, vient tout juste de mettre fin à sa tournée. Celle qui a été propulsée sur le devant de la scène avec le remix de sa chanson Don't Be So Shy, paru dans la bande originale du film Sous les jupes des filles, a accepté de parler de sa voix.



"J'ai toujours su que je n'avais pas une voix comme les autres (...) J'ai jamais entrevu ça [sa voix] comme un talent ou un avantage, j'ai toujours vu ça comme un désavantage, donc je l'ai vécu comme un complexe", explique-t-elle à propos de sa voix si particulière, au grain unique. Son rapport à la musique est "cérébral" comme elle aime le dire. "Je savais que chanter me faisait énormément de bien et me rendait heureuse", confie l'interprète de You Will Never Know.

Pour les plus fans d'Imany, sachez que l'artiste de 39 ans a sorti, en 2017, une édition Deluxe limitée de son album The Wrong Kind of War.

Également dans "Laissez-vous tenter" ce jeudi 16 août

Alain Goldman, le producteur de cinéma, nous raconte les secrets de tournage du film La Rafle. Un long-métrage poignant, réalisé par Roselyne Bosch [sa femme], qui relate comment a été organisée la Rafle du Vélodrome d'Hiver, à Paris, les 16 et 17 juillet 1942. Un film nécessaire selon le producteur de 57 ans. "La Rafle, je ne me suis pas autorisé à participer à ce projet avant d'être père (...) C'est en ayant des enfants que j'ai commencé à comprendre, je dirais dans ma chair, ce que ces enfants ont vécu pendant cette période terrible", explique-t-il.



Enfin, un polar exceptionnel à lire, Kisanga d'Emmanuel Grand, aux éditions Liana Levi. Un formidable suspense au cœur de l'Afrique, au Congo plus précisément, qui raconte avec beaucoup de cynisme "le règne de l'argent", comme l'explique l'auteur. "Il y a beaucoup de mépris pour les populations de ce pays (...) c'est la loi du plus fort", analyse-t-il au micro de RTL.