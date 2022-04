Lady Gaga est une fois de plus venue donner une leçon de maîtrise et de versatilité sur scène. Invitée à chanter lors de la 64e cérémonie des Grammy Awards, institution dont elle est l'un des piliers depuis des années, la chanteuse américaine a fait le show en offrant un spectacle énergique et émouvant.

Présentée par son ami, compagnon sur plusieurs albums et légende du jazz Tony Bennett, 95 ans, Lady Gaga est apparue triomphante et pleine d'énergie sur scène. La chanteuse était vêtue d'une immanquable robe turquoise avec un grand nœud dans le bas du dos rappelant immanquablement la robe rose de Marilyn Monroe dans Les hommes préfèrent les blondes.

Alors qu'elle interprétait Love For Sale et Do I Love You, de nombreuses images d'elle accompagnée par Tony Bennett étaient projetées sur un grand écran. L'occasion de rendre hommage à celui qui a remporté quelque 20 Grammy Awards dans son longue carrière. La prestation a été saluée par les fans de la chanteuse naturellement mais aussi par les autres artistes présents dans la salle comme Billie Eilish visiblement très impressionnée.