publié le 15/03/2021 à 12:44

La soirée des Grammy Awards 2021, qui se déroulait à Los Angeles presque un an jour pour jour après les premières fermetures de salles de concerts américaines sous la menace du coronavirus, était entourée de strictes précautions sanitaires, avec stars masquées et gardant leurs distances, mais les prestations chocs étaient au rendez-vous. Cette cérémonie intimiste avec son alternance de séquences enregistrées et de prestations live avant un côté indubitablement charmant et efficace dans son déroulé.

La soirée a été un vrai triomphe pour des chanteuses qui, chacune dans leurs catégories, ont pris toute la lumière. Meghan Thee Stallion a reçu le prestigieux Grammy de la "révélation de l'année", elle est la première artiste de rap à triompher dans cette catégorie depuis Lauryn Hill en 1999. Elle a marqué les esprits avec ses duos remarqués avec Cardi B sur WAP et Beyoncé sur Savage.

Avec 28 Grammy au total, Beyoncé, elle, est entrée dans l'histoire des Grammy Awards en battant le record pour une artiste féminine dans la compétition, et celui pour un chanteur (homme ou femme). Taylor Swift est elle aussi rentrée dans l'histoire. Billie Eilish et Dua Lipa ont fait le show. Toutes ces reines ont malgré tout fait un peu de place pour quelques princes de la musique dont les Coréens de BTS toujours aussi populaire ou l'incandescent Harry Styles. Vous pouvez retrouver le palmarès de cette cérémonie ici.

Les 8 moments mémorables

1 - Le mystérieux dialogue entre Taylor Swift et Harry Styles. Les caméras de CBS, qui diffusait l'évènement, ont repéré une discussion en aparté entre l'Américaine et le Britannique qui ont partagé une relation très médiatique il y a plusieurs années. Discussion polie et cordiale en apparence puisque, bien sûr, les micros étaient incapables de capter le contenu de cette conversation qui devait être plutôt professionnelle. La scène a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux devenant l'un des évènements de la soirée grâce aux communautés des fans de l'ex-One Direction et de la reine de la pop-folk-country.

2 - Le record historique de Beyoncé. La chanteuse d'origine texane est devenue l'artiste la plus récompensée dans l'histoire des Grammy Awards, avec 28 trophées. Symbole, Queen Bey a pris la tête avec un prix pour son titre Black Parade, qui célèbre la culture afro-américaine et le militantisme noir. Visiblement émue, elle a rendu hommage aux "magnifiques reines et rois noirs" qui l'inspirent ainsi qu'à ses trois enfants.

> #Vidéo Beyoncé entre dans l’histoire des #GRAMMYs en remportant la catégorie Meilleure performance R&B pour Black Parade!!! 🐝🙏🏽 pic.twitter.com/OYtfeeRPto — Beyoncé Vibe (@BeyonceVibe) March 15, 2021

3 - Harry Styles oublie sa chemise. Abandonnant son boa, c'est dans un costume de cuir noir porté à même la peau et laissant entrevoir son torse couvert de tatouages que le jeune homme de 27 ans a fait le show en interprétant Watermelon Sugar. Il n'en fallait pas plus pour retenir l'attention de son public.

4 - In bed with... Cardi B et Megan Thee Stallion. Attendues pour une version de leur titre WAP, les deux rappeuses n'ont pas fait dans la demi-mesure. En fin de numéro, la New-Yorkaise et la Texane se sont retrouvées sur un lit géant, se frottant l'une à l'autre et effectuant des poses plus suggestives les unes que les autres sans oublier de twerker avec talent. La chanson, hymne de femmes qui assument leurs désirs et revendiquent leur maîtrise du rapport de séduction, a fait scandale, attirant les critiques de personnalités conservatrices aux Etats-Unis.

Meu Deus a Cardi B colocou a versão do Pedro Sampaio no Grammy 🅰️🅰️🅰️ pic.twitter.com/DuE3ltbvOu — lucas freitas (@luquinha) March 15, 2021

5 - Le retour de Taylor Swift. Boudée par les Grammys pour ses deux précédents albums, Reputation et Lover, la fille chérie de Nashville n'avait plus été primée depuis six ans. Elle est revenue à la faveur d'un détour par la folk, après s'être illustrée dans la country et la pop. Avec folklore, disque intimiste enregistré durant la pandémie, Taylor Swift est devenue la seule artiste féminine à l'emporter trois fois dans cette catégorie. Elle entre dans un cercle très fermé qui comprend Paul Simon, Frank Sinatra et Stevie Wonder, tous sacrés trois fois.

megan thee stallion and beyoncé’s grammy moment >>>> #GRAMMYs pic.twitter.com/XecGN7wsE0 — west side feat. brandy (@ivyknowIes) March 15, 2021

6 - L'émotion de Megan Thee Stallion. Accompagnée sur la scène par la reine Beyoncé, la nouvelle star Megan Thee Stallion n'a pu retenir son émotion alors qu'elle venait de récupérer son précieux Grammy Award de meilleure espoir. Elle a notamment eu une pensée pour sa mère disparue.



7 - L'effeuillage pop de Dua Lipa. Dans une mise en scène 100% paillettes violettes, la nouvelle reine de la pop a livré un medley réjouissant et très dansant de son dernier album Future Nostalgia. Elle n'avait pas une, pas deux mais trois tenues cachées derrière sa spectaculaire robe.

> Dua Lipa - Levitating ft. DaBaby / Don't Start Now (Live at the GRAMMYs 2021)

8 - Et l'énième coup de Dynamite des BTS. Les garçons coréens étaient de retour pour une nouvelle interprétation live de leur tube en anglais Dynamite qui a fait le tour du monde plusieurs fois depuis sa sortie en août 2020. Ils ont interprété ce titre aux MTV VMAs, chez James Corden, sur la scène d'America's Got Talent... Vivement la suite ! Il ne faudrait pas lasser le public américain.