publié le 04/12/2020

Carla Bruni a donné un concert dans Le Grand Studio RTL. L'artiste, qui a sorti son neuvième album il y a quelques mois, intitulé Carla Bruni, a interprété 5 titres.

L'occasion de découvrir un peu plus l'univers de son nouvel album, qui oscille "entre Éros et Thanatos", comme elle l'avait confié au micro de RTL. Dans ce nouvel album, on compte 15 chansons dont 9 mélodies qui ne sont pas d'elle. On retrouve dans les crédits les noms de Michel Amsellem, son ami Julien Clerc ou Calogero. "C'est un album qui est très proche de moi et puis je n'ai pas trouvé de titre aussi", résume Carla Bruni. Dans la scène du Grand Studio RTL, Carla Bruni n'a pas manqué aussi de chanter l'un de ses titres les plus célèbres : Quelqu'un m'a dit, extrait de l'album éponyme sorti en 2002.

Marie Bastide a ensuite interprété deux titres dans le Grand Studio RTL : Faire durer la tendresse et Envie.