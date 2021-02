Camélia Jordana sur RTL : "C'est plus dur d'être une femme tout court"

publié le 18/02/2021 à 09:55

Camélia Jordana fait son grand retour musical. La chanteuse sort Facile x Fragile, un double album. "Je partais pour un album de pop, puis je suis rentrée dans une sorte de boulimie créative pendant laquelle de jours j'écrivais (...) et la nuit seule, c'était comme si je me déchargeais de choses qui ne pouvaient arriver que dans le secret, le mystère de la nuit", explique l'artiste.

Cet album est comme deux versants de la personnalité de Camélia Jordana. Facile, l’un des tubes de l’été dernier, chanson nommée aux Victoires la semaine passée. Et sur l’autre disque baptisé Fragile, une face organique avec dix autres chansons plus intimistes, à l’instar de Si j’étais un homme. "Je me suis retrouvée avec 40 chansons, je me sentais incapable de m'amputer de 25 chansons et Fragile est né", poursuit Camélia Jordana.

Après un disque nébuleux, Camélia Jordana voulait retrouver le grand public, mais sans édulcorer son propos. Grâce à l’album Lost, sa plume s’est densifiée. Ici encore, Camélia Jordana évoque le sort des migrants en Méditerranée, les hommes ou la place des femmes et le féminisme. Avec Les garçons, Camélia Jordana épate par son interprétation toute en finesse. C’est vraiment l’une des plus belles voix de la chanson française, une voix qu’elle affine encore un peu plus dans ce quatrième disque.

> Camélia Jordana - les garçons (Audio Officiel)

"Je m'autorise à être une femme que je ne suis pas dans la vie non plus, à savoir une femme qui montre du doigt et qui peut être un petit peu directe. J'apprends à essayer de ne plus d'être empreinte de la misogynie internalisée dans laquelle j'ai grandi. Ça, c'est difficile", explique encore Camélia Jordana. "C'est plus dur d'être une femme tout court", souligne-t-elle. Camélia Jordana chantera dans Le Grand Studio RTL ce 20 février à 14h30. L’artiste est aussi nommée aux César dans la catégorie Meilleure actrice pour son rôle dans Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait.