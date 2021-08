VIDÉO - Vanessa Paradis : "L'incendie", le clip fait maison

Vanessa Paradis ne danse que pour un seul homme dans le théâtre de L'incendie. Le troisième extrait de Divinidylle, le 5e album studio de Vanessa Paradis, a été mis en images par Johnny Depp lui-même, compagnon de l'époque de la chanteuse et actrice française. Reconnaissable à son haut chapeau, il apparaît à plusieurs reprises tout au long du clip pour finir par disparaître en fumée avec l'interprète du morceau.

Devant la scène d'un grand théâtre vide, dans une loge, une petite salle de cabaret et derrière la caméra, bien sûr, l'acteur américain est partout dans ce clip. Il apparaît toujours de dos, absorbé par la danse de Vanessa Paradis qui chante alors l'amour passionnel entre deux personnes.



L'ambiance rétro, inspirée des années 40, renvoie bien à l'esthétique visuelle de Johnny Depp. Une sorte de vidéo vintage faite maison, dans la même veine que Pourtant, Que fait la vie et Il y a, des titres issus de l'album Bliss et du Best of de Vanessa Paradis.

Ces trois clips ont d'ailleurs été tournés dans la propriété du couple au Plan de la Tour, dans le Var. Johnny Depp les a réalisés sous le pseudonyme de Richard Mudd. Son chapeau haut de forme y avait déjà une place centrale, comme dans Il y a, sorti en 2009. C'est le dernier clip que réalisera l'acteur américain pour Vanessa Paradis.