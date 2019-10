publié le 29/10/2019 à 11:05

Sylvie Tellier a finalement tranché : Miss Lorraine va devoir porter un nouveau costume pour évoquer sa région. Cette fois, on imagine que toute référence aux conflits mondiaux qui ont ensanglanté l'est de la France seront proscrits. La nouvelle Miss régionale, Ilona Robelin, devait porter un costume inspiré par la Première Guerre mondiale, bien loin du glamour et de la légèreté apparente de la compétition. "Nous n’avons pas vécu la guerre et il faut respecter les douleurs des familles, avec des émotions qui sont associées à des moments tragiques de notre histoire", a déclaré la patronne du concours auprès de nos confrères de L'Est Républicain.

Miss Lorraine 2019, devait défiler habillée en "Poilu", un ensemble "évidemment revisité" par la jeune créatrice, Marion Lambert, 22 ans, qui a remporté le concours de création du costume régional de Miss Lorraine. "Un ami m’a soufflé cette idée, à l’occasion du centenaire de la fin de la guerre, le Traité de Versailles, marquant officiellement l’achèvement du conflit, ayant été signé en juin 1919", expliquait-elle. Un costume qui ne sera pas porté mais qui sera exposé malgré tout.

"En France quand on est créateur on a le droit de s’exprimer, en aucun cas il ne lui sera demandé de la supprimer, a poursuivi Sylvie Tellier. Personnellement, je ne voyais pas où était le mal dans la tenue, et il faut rappeler que Marion Lambert, la créatrice, l’avait choisie pour rendre hommage aux Poilus. Simplement, nous sommes une émission qui n’a d’autre vocation que le divertissement et compte tenu des neuf millions de téléspectateurs qui sont passionnés par l’enjeu de Miss France, il est de notre devoir de respecter ceux que cela peut heurter".

Le costume était audacieux à plusieurs titres : il faisait défiler la Miss en pantalon, une rareté et il évoquait une période historique très particulière. Il n'en fallait pas moins pour faire enrager l'ancienne patronne de Miss France, Geneviève de Fontenay.

"Je demande qu'elle retire immédiatement son costume, parce que je ne veux pas que le nom Miss France soit associé à quelque chose qui a provoqué tellement de détresse, tellement de morts, de choses affreuses. On ne peut pas se le permettre pour un concours de beauté, avait lancé la dame au chapeau. Qu'elle mette le costume de Saint-Nicolas. On fête la Saint Nicolas en Lorraine. Mais qu'elle laisse son costume de Poilu chez elle." Message bien reçu par le Comité Miss France qui ne devrait sans doute pas retenir l'image de Saint Nicolas.