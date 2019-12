VIDÉO - Taylor Swift dévoile sa chanson de Noël et d'adorables vidéos familiales

publié le 06/12/2019 à 10:10

Si vous avez toujours eu envie de découvrir comment la famille Swift fêtait Noël, vous allez être servis. La superstar de la chanson, Taylor Swift, vient de dévoiler ce 6 décembre une nouvelle chanson de Noël intitulée Christmas Tree Farm. C'est une chanson chargée en bons sentiments et en naïveté enfantine avec la rythmique des grelots de Noël pour emballer le tout. Outre les notes qui s'enchaînent comme autant de sucres d'orge, Taylor Swift a aussi publié un clip très personnel pour accompagner le titre.

Dans la vidéo, on peut voir un long montage de vidéos familiales de la famille Swift pendant les fêtes de Noël de la jeunesse de la chanteuse. Filmées au caméscope, ambiance 90's, on découvre la ferme de Noël de la petite Taylor avec toute sa famille. On peut la voir tomber dans la neige, jouer à la luge et bien sûr rencontrer le père Noël.

Les fans seront ravis de plonger dans cet album-souvenirs et de voir, par exemple, la minuscule Taylor recevoir l'une de ses premières guitares soigneusement emballée de papiers multicolores. Le début de la carrière que l'on connaît...