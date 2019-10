Renaud donne rendez-vous à ses fans dans un mystérieux message sur Twitter

publié le 23/10/2019 à 11:59

Renaud se livre-t-il à de nouveaux jeux d'enfants sur les réseaux sociaux ? Le chanteur dont le prochain album est attendu cet automne a publié un mystérieux tweet à l'attention de ses fans. "Renaud vous donne rendez-vous en fin de semaine...", promet le message écrit avec la célèbre plume du dessinateur Zep, le père de Titeuf.

Une chanson ? Un clip ? Des illustrations de son livret ? Difficile de savoir la surprise que réserve Renaud. La seule chose sur laquelle chacun peut s'entendre c'est qu'il s'agira certainement d'une surprise en lien avec l'album Les Mômes et les enfants d'abord ! que le chanteur prépare. Il s'agit d'un nouvel album studio attendu à la fin du mois de novembre.

Comme son nom l'indique, le thème principal de ce disque sera l'enfance et les souvenirs du chanteur et qui de mieux que Zep et son talent pour dessiner les petits garnements pour illustrer ce nouveau projet artistique.

Renaud vous donne rendez-vous en fin de semaine...⌛ pic.twitter.com/JFRwtlORCh — renaud (@renaudofficiel) October 21, 2019

"C'est un album un peu différent dans la mesure ou c'est un album sur l'enfance. Je parle à la place des enfants et j'espère qu'ils verront ça, ainsi que les parents, parce que c'est quand même plutôt des chansons pour les grands", confiait-il à RTL.

Renaud en avait également profité pour donner des nouvelles de son état de santé après quelques mois d'inquiétude pour ses fans : "Ça va très bien malgré ce qu'en dit la presse people. Je n'ai ni AVC, ni cancer du foie, ni cirrhose. Je suis en parfaite santé depuis un an, je ne bois plus aucune goûte d'alcool depuis 9 mois. Je suis parfaitement lucide et heureux", disait-il.