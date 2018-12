VIDÉO - Patrick Fiori croise Jean-Jacques Goldman dans le clip "Les gens qu'on aime"

publié le 12/12/2018 à 13:45

Un clip original, pour une rencontre originale. Patrick Fiori a dévoilé le 10 décembre 2018 sur YouTube le clip de son morceau Les gens qu'on aime, extrait de son dernier album Promesse, sorti en septembre 2017.



Dans le titre, Patrick Fiori évoque les personnes qui lui sont chères. "Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, juste merci d'être ce qu'ils sont", chante-t-il en enlaçant successivement plusieurs personnalités.

Parmi elles y figurent la youtubeuse Lola Dubini, l’ancien entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger, le joueur de handball Thierry Omeyer, le chanteur corse Antoine Ciosi mais surtout... Jean-Jacques Goldman. Les deux hommes se croisent sur un trottoir et s'esquissent un petit sourire très bref.

Son apparition n'a rien d'anodine puisque c'est lui qui a écrit la chanson pour Patrick Fiori. Les deux hommes se connaissent depuis de nombreuses années et travaillent actuellement sur un nouveau projet.



"Mardi nous sommes allés voir Francis Cabrel et juste après, on a pris un verre dans un pub. Jean-Jacques travaille en ce moment avec Patrick Fiori.", avait confié Michael Jones à la Dépêche du midi, en octobre dernier.