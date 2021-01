publié le 08/01/2021 à 18:00

Pascal Obispo est le premier artiste à inaugurer le Grand Studio RTL de 2021. L'artiste sort le 8 janvier Obispo All Access, une application inédite sur Apple Store et Google, où il met à disposition des albums, des documentaires, des titres inédits et des interviews.

Sur la scène du Grand Studio RTL, Pascal Obispo a interprété 5 titres dont Ma Génération sorti début 2021 et J'ai compté, dévoilé en juin dernier. L'artiste a aussi réalisé un medley de ses plus grands tubes pour faire danser et chanter les publics de toutes les générations, qui suivent sa carrière depuis quelques années.

Abi Bernadoth est ensuite arrivé sur la scène du Grand Studio RTL pour une reprise de Creep de Radiohead, sorti en 1993. Il a aussi joué C'est ma chance extrait de son EP sorti en version deluxe en décembre dernier. De son vrai nom, Abimaël Bernadoth est le gagnant de la saison 9 de The Voice. Il avait marqué le public par sa reprise de What a wonderful world de Louis Armstrong.