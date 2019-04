VIDÉO - "On n'est pas couché" : Bilal Hassani très ému en parlant de sa mère

publié le 28/04/2019 à 04:33

Alors qu'il défendra les couleurs de la France à l'Eurovision, Bilal Hassani vient de sortir Kingdom son premier album, sur lequel figure Roi, qu'il interprétera à Tel Aviv le 18 mai prochain. Invité de On n'est pas couché samedi 27 avril, l'artiste a confié ne pas regarder les pronostics des bookmakeurs, préférant se concentrer sur sa mise en scène.



Il s'est également confié sur le rôle central que joue sa mère dans sa vie et sa carrière. "Elle travaille avec moi, c'est ma manageur (sic)", a-t-il expliqué. "Elle m'a toujours accompagné, aidé, mais elle m'a même protégé. Quand j'étais très petit, je voulais monter sur scène, faire des albums... Elle m'a dit : 'Attends, tu vas aller au conservatoire, tu vas apprendre la musique. On va faire étape par étape", se souvient Bilal Hassani.

Victime d'insultes, d'attaques et de menaces en raison notamment de son homosexualité et de son univers extravagant, Bilal Hassani a toujours pu compter sur le soutien de sa mère. Des images de celle-ci expliquant tout l'amour qu'elle porter à son fils et combien il est important d'aimer et de soutenir ses enfants, ont très ému Bilal Hassani, qui n'a pu retenir quelques larmes.

#VIDÉO >> @iambilalhassani qui parle de sa relation avec Queen Amina en étant très ému en voyant les images de sa maman sur @Europe1 ¿¿ #ONPC pic.twitter.com/pKTUjOZdgv — Bilal Hassani TV (@BilalHassaniTV) 28 avril 2019