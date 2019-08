publié le 23/08/2019 à 17:12

La nostalgie s'est emparée des spectateurs du Motocultor Festival dimanche 18 août. L'espace d'un concert, ces fans de métal sont retombés en enfance, s'époumonant sur les tubes d'Henri Dès, invité spécial de ce festival organisé chaque année à Saint-Nolff (Morbihan), depuis 2007.

L’auteur-compositeur-interprète de 78 ans est monté sur scène avec le groupe Ze Grands Gamins, dans lequel joue son fils Pierrick ainsi que le musicien Raphaël Ortis, raconte le média suisse Le Matin. Il n'en fallait pas plus pour enthousiasmer les milliers de festivaliers, à la grande surprise du chanteur pour enfants.

"On jouait à 18h25. À 17h30, il y avait déjà 2.000 spectateurs. Quand on a commencé, ils étaient 12.000", assure l'artiste auprès de nos confrères. "Ils ont fait un pogo, le plus gros de tout le week-end, nous ont dit les techniciens", a-t-il ajouté. Très surpris de l'accueil qu'on lui a réservé, Henri Dès n'en revenait pas : "C'était de la folie pure ! Ils hurlaient 'Henri Dès' en levant le poing en l'air !". Les images parlent d'ailleurs d'elles-mêmes.

Henri Dès "touché" par ses fans

"Les métalleux sont très gentils", ajoute un Henri Dès encore tout chamboulé par les témoignages d'affection reçus durant le festival. Une fois le concert terminé, une file d'attente impressionnante s'est en effet constituée pour demander à celui qui a accompagné l'enfance de beaucoup d'entre nous un autographe, rapporte Actu Morbihan.

"Les filles me disaient qu'elles étaient tellement émues de me voir. Elles voulaient m'embrasser. Les garçons aussi, d'ailleurs. C'était très touchant", confie Henri Dès, toujours sur son petit nuage.