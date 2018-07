VIDÉO - Louane de retour avec "On était beau", un single romantique et solaire

publié le 30/06/2017 à 17:00

Louane est une grande romantique et le chante. Deux ans après l'incroyable succès de Chambre 12, son premier disque écoulé à plus d'1 million d'exemplaires et récompensé par une Victoire de l'album révélation de l'année 2016, chanteuse de 20 ans fait son retour avec un nouveau single tendre et solaire, On était beau. Le titre est accompagné d'un clip joyeux et lumineux tourné dans les rues et sur les toits de Paris.



Une bulle de douceur entre éclats de rire et regards complices célébrant les premiers émois amoureux, les premiers ratés, l'insouciance. "Je me réveille, je pense à toi, encore sommeil je pense toi, trop de soleil je pense toi (…) En funambule, je pense à toi. On me bouscule, je pense à toi. Si je je recule, je pense à toi…" Les paroles de Louane rentrent tout de suite dans la tête, tout comme le refrain qui ponctue la chanson : "On s'aimait trop pour s'aimer bien".

L'ancienne candidate de The Voice, devenue une immense star après sa prestation dans La Famille Bélier sortira un deuxième album à l'automne prochain. Le premier extrait, On était beau, est signé Dany Synthé, compositeur du méga tube Sapés comme jamais de Maître Gims, futur juré du télé-crochet Nouvelle Star, et Aron Ottignon, co-auteur de Papaoutai de Stromae. Un titre calibré pour l'été qui donne un aperçu de la couleur musicale du prochain disque.