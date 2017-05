publié le 18/05/2017 à 00:18

"Jamais nous n'avons invité autant de stars internationales". Pour cette 70ème édition, le ton a été donné par Pierre Lescure, président du Festival. L'actrice Lily-Rose Depp et le réalisateur Asghar Farhadi ont donné le coup d'envoi mercredi soir du plus grand festival de cinéma au monde, où une soirée exceptionnelle est prévue mardi 23 mai. Un grand dîner de gala réunissant des personnalités ayant marqué l'histoire du festival, dont de nombreux "palmés", est annoncé. Leurs noms sont pour l'instant tenus secrets, mais le délégué général Thierry Frémaux a promis une "belle montée des marches".





Pour cette première soirée sur la croisette, les flashs ont crépité. Sur le tapis rouge, de nombreuses célébrités se sont succédé. L'équipe du film des "Fantômes d'Ismaël", présenté en ouverture du festival, a procédé à la traditionnelle montée des marches. Le réalisateur Arnaud Desplechin, a réuni pour la première fois à l'écran son acteur fétiche Mathieu Amalric, Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg. Très attendues, les mannequins Emily Ratajkowski, Bella Hadid et Eva Herzigova ont également fait forte impression.

