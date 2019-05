Katy Perry - Never Really Over (Official)

C'est un clip pop, ultra-rythmé et parfaitement cadencé pour l'été que vient de dévoiler Katy Perry. La pop star américaine a sorti le premier single de son sixième album studio. La chanson s'appelle Never Really Over (Jamais vraiment fini) et naturellement, un clip vient accompagner ce titre très entraînant co-écrit par Dagny et co-produit par Zedd.





Katy Perry s'est inspirée du mouvement "peace and love" des seventies et des retraites pseudo-spirituelles pour concevoir l'esthétique de son clip. Grandes robes en "tie and dye", transe autour d'un feu de camp et postures de qi-gong ou de yoga... Tout y est. Très colorée et baignée d'une lumière dorée de soir d'été, la vidéo a déjà été vue près de 3 millions de fois en moins de 6 heures sur YouTube.

C'est donc la fin de la pause qu'elle avait annoncée après le succès mitigé de son dernier album Witness. Son prochain album n'a pas encore de titre ou de date de sortie mais Katy Perry collabore avec l'architecte du Shape of You d'Ed Sheeran, Steve Mac, sur le projet. Objectif : revenir sur le devant de la scène mondiale.