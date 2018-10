publié le 09/10/2018 à 15:40

Katy Perry va faire un break dans sa carrière de popstar. C'est dans les colonnes du magazine Footwear News, dont elle fait la couverture, qu'elle a révélé sa décision de mettre la musique de côté pendant un moment.



"Je tourne depuis environ 10 ans, donc je vais juste me détendre un peu. Je ne vais pas enregistrer tout de suite un nouveau disque. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choses".

À la question de savoir, pourquoi elle ressent le besoin de prendre du recul sur sa carrière, la chanteuse a répondu : "Je savais que c'était ce que je voulais faire depuis mes 9 ans. Tout le reste était secondaire. Je ne prêtais pas vraiment attention à autre chose qu'à mes créations - et j'adore ça. J'aime faire de la musique, j'aime écrire. Mais j'ai l'impression d'être en dehors du jeu désormais, je me sens simplement artiste. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit et c'est un sentiment libérateur".

Il ne faudra pas attendre de tournée gigantesque dans les prochains mois. Katy Perry va se concentrer sur sa marque de chaussures et sa relation amoureuse avec l'acteur Orlando Bloom dont elle loue le pragmatisme au quotidien. "Mon petit ami est un repère pour moi. Je ne sais pas pourquoi mais j'attire toujours des gens qui ont les pieds sur terre et ils m'ancrent quand je suis un peu trop barjot", a-t-elle confié au magazine.