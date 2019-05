VIDÉO - Justin Bieber et Ed Sheeran s'unissent pour leur duo "I Don't Care"

publié le 10/05/2019 à 11:04

Est-ce le titre qui remportera le prestigieux statut de "chanson de l'été 2019" ? Justin Bieber et Ed Sheeran comptent bien là-dessus. Ce vendredi 10 mai 2019, les deux artistes qui avaient déjà collaboré sur Love Yourself, remettent le couvert avec un nouveau duo baptisé I Don't Care (Je m'en fiche).



Il s'agit d'un titre léger et positif qui raconte comment les problèmes de l'existence perdent de leur pouvoir de nuisance lorsque l'on est en compagnie de l'être aimé. Une chanson pop efficace et au rythme résolument estival. Il s'agit du premier single signé par Ed Sheeran depuis 2017 et son album Divide.

Justin Bieber et Ed Sheeran ont partagé sur leurs réseaux sociaux respectifs plusieurs visuels pour annoncer cette collaboration. Quelques paroles, extraits et même un photomontage d'eux deux, main dans la main. De quoi attirer l'attention de leurs 130 millions de fans combinés sur Instagram.