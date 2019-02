publié le 12/02/2019 à 12:46

Il s’appelle Alessandro Mahmoud, alias "Mahmood", et il a gagné sa place de représentant de l’Italie pour sa chanson Soldi. Le chanteur a créé la surprise en remportant la 69ème édition du festival de San Remo, véritable institution de la chanson en Italie. Chaque début février pendant cinq longues soirées d'affilée, la première chaîne publique scotche plus de 10 millions d'Italiens devant leur téléviseur et dépasse souvent les 50% de part d'audience avec ce concours qui a inspiré l'Eurovision.



Le festival a révélé des dizaines d'artistes comme Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli ou Laura Pausini. Le vainqueur décroche aussi le droit de représenter les couleurs de l'Italie à l'Eurovision. Évidemment, impossible de tenir autant d'Italiens si longtemps en haleine sans une solide dose de polémiques, sur les thèmes des chansons - homosexualité, euthanasie ou encore migrants ces dernières années -, sur les animateurs, sur les coups de théâtre prévus ou non pendant le direct...

Cette année, à part des accusations de plagiat pour certains sketchs des animateurs, la seule vraie discussion est venue de la victoire de Soldi (L'argent), une chanson entraînante évoquant un père absent en alliant pop, rap, sonorités orientales... et quelques mots d'arabe.

"Bouffon", "Ali Baba"...

Lors de la finale dans la nuit de samedi à dimanche, il a gagné grâce au vote du jury professionnel, alors que le public ne lui a accordé que 14% contre 46% pour le favori, Ultimo. Très vite, les commentaires ont fusé sur les réseaux sociaux: "Ils nous ont imposé un bouffon", "Tu n'as battu personne Ali Baba, ils t'ont fait gagner, c'est tout !"



Le ministre de l’Intérieur et chef de l’extrême droite italienne, Matteo Salvini, n’a pas particulièrement apprécié la prestation qui comptait quelques accents orientaux et mots en arabe et il l’a dit sur son compte Twitter en provoquant une pluie de critiques. "Mahmood... Bof... La plus belle chanson italienne ?!? Moi j'aurais choisi Ultimo, et vous, vous en pensez quoi ?", a-t-il écrit. Son message a provoqué un déluge de critiques d'internautes qui lui ont renvoyé l'un de ses leitmotivs "Prends un Maalox, ça te passera", lui ont suggéré de déguster un couscous ce dimanche ou lui ont envoyé des bras d'honneur.

Harcelé comme Bilal Hassani

Beaucoup d'internautes ont aussi signalé au ministre la réaction de son ex-compagne Elisa Isoardi, qui a salué dans cette victoire "la démonstration que la rencontre de cultures différentes génère la beauté".



Bien sûr ce qui pose problème pour certains ce sont les origines d’Alessandro Mahmood. Ce dernier pourtant l’assure : il est "Italien, né et élevé à Milan, 100% Italien". Des attaques qui ne sont pas sans rappeler celles contre le candidat de la France, Bilal Hassani, cible d’un harcèlement raciste et homophobe depuis des semaines…