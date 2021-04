publié le 07/04/2021 à 00:26

L'annonce devrait décevoir les fans des artistes, mais en période de pandémie mondiale, elle n'a finalement rien de surprenant. Le groupe Indochine ne va pas pouvoir assurer les dates de sa tournée, qui étaient prévues ce printemps.

Initialement annoncée du 29 mai au 4 juillet 2021, la tournée "XXL" d'Indochine, dont l'objectif était de fêter les 40 ans du groupe, est finalement décalée d'un an, en raison des incertitudes de la crise sanitaire. Ses membres l'ont annoncé ce mardi 6 avril, dans une vidéo publiée sur YouTube. Les nouvelles dates y figurent également.



"Nous prenons la parole aujourd'hui pour, hélas, annoncer ce que nous redoutions le plus, c'est-à-dire le report du Central Tour en 2022, déclare Nicola Sirkis, leader et l'un des membres fondateurs du groupe, dans ladite vidéo. Afin de vous accueillir au mieux, afin aussi que vous puissiez vous organiser dans la logistique de vos plannings respectifs, nous ne pouvons vous faire attendre plus longtemps, et les incertitudes des autorités sont trop grandes."

> Indochine - Message Central Tour Date : 06/04/2021

Le coup d'envoi de la tournée sera donc finalement donné au Stade de France le 21 mai 2022. Suivront ensuite les stades de Bordeaux (4 juin), Marseille (11 juin), Lyon (25 juin) puis, deux dates à Lille (les 2 et 3 juillet).

"On est obligés de reporter à 2022, on ne peut pas laisser les gens dans l'incertitude : tous ces stades sont complets, ça représente 400.000 personnes ! Il vaut mieux être raisonnables, et, malheureusement, reporter tout à l'été prochain, a confié Nicola Sirkis à l'AFP. C'est chiant, c'est sûr ; décevant, c'est sûr; surtout pour le public qui avait réservé longtemps à l'avance. On ne fêtera pas nos 40 ans, mais nos 41 ans, ce sera encore plus fort !".

"Il faut être humbles avec le virus"

"Il faut être humbles avec le virus, a estimé l'artiste, toujours auprès de l'AFP. La distanciation, on ne peut pas la faire dans un concert. J'ai toujours dit, bien avant les confinements, que les concerts étaient l'un des derniers espaces de liberté totale. Espérons qu'avec les vaccinations de masse, les jours meilleurs arriveront."

Comme précisé dans la vidéo, les billets achetés restent valables, y compris ceux qui ont été offerts à des soignants. Quant aux spectateurs qui ne pourraient pas se libérer aux nouvelles dates, ils auront la possibilité de se faire rembourser dès ce mercredi 7 avril et jusqu'au 31 août 2021, "auprès des points de ventes et plateformes où ils se sont procurés leurs tickets".