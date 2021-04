publié le 09/04/2021 à 11:02

Trois ans après la sortie de Sainte-Victoire, Clara Luciani, l'interprète de La Grenade est de retour. La chanteuse dévoile le premier extrait de son deuxième disque attendu avant l'été.

Son premier tube avait mis la chanteuse en orbite. Plus de 300.000 albums vendus, 2 Victoires de la musique et la découverte d'une voix grave, d'une plume, d'un charme ravageur. D'une attitude aussi... Ces derniers mois, impossible de l'oublier : des duos avec Julien Doré, Raphaël et Thomas Dutronc, des chœurs sur l'album de Calogero, deux textes offerts à Julien Clerc... Clara Luciani n'a pas l'intention de ralentir le rythme.

La chanson qu'on découvre ce vendredi 9 avril 2021 va vous faire danser, elle s'appelle Le reste. "Le reste est une chanson de rupture mais attention ce n'est pas une chanson larmoyante, confie-t-elle au micro de RTL. C'est la chanson d'une femme qui assume avoir tout gâché".

Dans cette chanson, Clara Luciani n'oublie pas l'aspect charnel de cette relation. "Je ne peux pas oublier ton cul", chante-t-elle. "Je me suis demandée si je pouvais me l'autoriser [de dire le mot 'cul', ndlr]. Ce n'est pas un très gros mot. Mais en fait : oui. Après avoir écrit une chanson comme La Grenade, il faut se permettre cette liberté de langage. Un homme se le permettrait peut-être plus facilement. Mon père quand il a entendu la chanson la première fois, il a dit 'oh quand même, ça fait bizarre ce mot dans sa bouche !'... Mais le fait qu'il me dise ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait que je le dise. Que les femmes s'autorisent à parler de sexualité et de désir avec autant de légèreté et de liberté qu'un homme".

> Clara Luciani - Le Reste (Clip Officiel)

Le reste est un formidable retour de Clara Luciani. Sexy et funky. Autobiographique aussi. "C'est impossible de se dissimuler derrière un texte", nous a dit la chanteuse de 28 ans qui affine aussi un chant plus nuancé. "Je me sens un peu mieux dans mes baskets parce que j'ai eu un petit succès sur l'album. J'ai reçu tellement d'amour du public. Je me suis sentie capable de prendre des risques avec ma voix en allant plus bas et plus haut qu'à la normale. Ce deuxième album me ressemble encore plus que le premier." Le deuxième album de Clara Luciani, toujours très riche en basse, s'appellera Coeur, et il arrive très vite, dans deux mois, le 11 juin.