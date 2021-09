Le Grand Studio RTL reçoit Gauvain Sers cette semaine. Le chanteur interprète 5 titres, dont quatre extraits de son nouvel album Ta place dans ce monde : Elle était là, La France des gens qui passent, Sentiment étrange et Les toits de Paris ainsi que : Les oubliés sa chanson hommage à l'instituteur de l'école de Ponthoile fermé à la fin de l'année scolaire 2017/2018, conséquence des réorganisations de la carte scolaire.

Gauvain Sers a sorti Ta place dans ce monde son 3e album le 27 août dernier. Après premier album Pourvu en 2017, et un deuxième Les oubliés en 2019, le chanteur creusois découvert il y a cinq ans en première partie de Renaud et dont l'influence se fait toujours sentir a fait du chemin. Il continue de raconter notre société et ses travers avec des mots simples mais forts accompagnés de mélodies efficaces le tout sur fond d'arrangements folk, parfois légèrement pop.

C'est Emma Daumas qui a succédé à Gauvain Sers. La chanteuse a interprété deux titres L’art des naufrages qui donne le titre à son nouvel album, le premier après après 11 ans d'absence, ainsi qu'une une reprise de Maxime Le Forestier "Né quelque part".