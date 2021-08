VIDÉO - Calogero : l'ascenseur émotionnel du clip d'En Apesanteur"

"En Apesanteur, pourvu que les secondes soient des heures" : les paroles ont 13 ans, pourtant, qui ne les connaît pas par cœur ? La chanson est le single du second album de Calogero, sorti en 2002, et a fait exploser la carrière de l'artiste. À travers les paroles, le chanteur imagine un moment seul avec une femme dans un ascenseur. "Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme" : Calogero a clairement eu un coup de foudre pour celle qui partage sa cabine.

Il va alors vivre un moment torride avec la jeune femme. Petit à petit, leurs corps se rapprochent et ils commencent à s'embrasser. Comme dans la chanson, l'ascenseur va même quitter la terre pour atteindre l'espace. Seul problème : il s'agit d'un rêve. Dans les séquences fantasmées par le chanteur, la lumière se fait jaunâtre, les couleurs plus chaudes. Le clip alterne entre les rêves de Calogero - lui, embrassant fougueusement l'inconnue - et la réalité, dans laquelle les deux se tiennent à distance.

Celle qui incarne la jeune femme du clip n'est autre que la comédienne Mélanie Doutey. L'actrice a joué notamment dans Le Bal des actrices, de Maïwenn (2009), La French en 2014, mais aussi dans La Fleur du mal, de Chabrol, en 2002. La même année que sa participation au clip de Calogero.