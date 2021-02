Victoires de la Musique 2021 : découvrez nos pronostics et les nouveautés

publié le 12/02/2021 à 11:16

Après des mois sans concerts, les artistes vont se retrouver ce soir sur la scène des Victoires de la musique. La 36e cérémonie se déroulera à partir de 21h05 depuis la Seine-Musicale, près de Paris. La soirée sera diffusée sur France 2. Pandémie oblige, il n'y aura pas de public. 25 lives sont prévus mais aussi quelques prestations enregistrées car elles monopolisent beaucoup de danseurs ou de choristes.

C'est Jean-Louis Aubert - président d'honneur - qui ouvrira la soirée Un autre monde. Jean-Louis Aubert remettra une Victoire d'honneur à Jane Birkin. Etienne Daho, Vanessa Paradis et Eddy de Pretto ont d'ailleurs préparé un medley de l'ex-fan des sixties. Un hommage aussi est au programme : Julien Doré saluera la mémoire de Christophe, décédé en avril dernier.

Vous avez peut-être découvert il y a quelques jours les nommés (et les boudés) dans les différentes catégories. À quelques heures des résultats, nous vous confions nos pronostics pour la soirée.



Artiste féminine : sont nommées Aya Nakamura, Suzane et Pomme. Nous pensons qu'Aya Nakamura divisera l'Académie des 600 votants. La chanson teintée d'électro de Suzane est encore trop confidentielle. Notre pari, c'est Pomme. Sacrée révélation album l'an dernier, elle a transformé l'essai avec Les failles, album de pop mélancolique.

> Pomme - Les séquoias (Acoustique)

Artiste masculin : Vianney est devenu très populaire. Trop selon nous pour les Victoires. Gaël Faye pourrait créer la surprise grâce à l'excellent Lundi méchant. Mais notre pronostic c'est que Benjamin Biolay - favori de cette année avec trois citations - sera le grand gagnant. Après avoir été sacré Album RTL de l'année, nous le voyons briller dans les catégories Artiste masculin et Album pour le formidable Grand Prix. Biolay sera face à Julien Doré, Gaël Faye à nouveau, Grand Corps Malade et Ben Mazué pour la Victoire de l'Album de l'année. Un Prix relooké d'ailleurs. Exit l'immonde V en plexiglas. Le nouveau trophée doré est bien plus joli...

Benjamin Biolay peut aussi décrocher la Victoire de la Chanson originale pour Comment est ta peine, son premier véritable tube. Michel Jonasz est aussi en lice avec La maison de retraite. Yseult avec l'émouvant Corps. Le duel sera serré entre la valse Mais je t'aime de Grand Corps Malade & Camille Lellouche et l'entêtant Facile de Camélia Jordana. Mais je t'aime... a selon nous marqué un peu plus les esprits ; voilà pourquoi nous misons sur le duo pour l'emporter dans cette catégorie. C'est d'ailleurs le public qui vote.

Côté création audiovisuelle, autrement dit le clip de l'année, Woodkid, Julien Doré et Christine and The Queens sont en compétition. On adore le clip de Nous de Julien Doré avec les dinosaures. Mais le court-métrage de Christine tourné à l'Opéra de Paris pour le projet La vita nuova est un objet visuel épatant, c'est notre prédiction.

> Christine and the Queens - La vita nuova

Du côté des Révélations, il y a du changement cette année. Une année 2020 blanche de concerts ou presque. Il n'y aura donc pas de Victoire de la tournée. Ni de la Révélation scène. La cérémonie tient toutefois à soutenir la jeune génération avec deux trophées révélations : masculine et féminine. Chez les jeunes chanteuses, notre choix du cœur va pour Clou, son premier disque Orages paru à la rentrée nous a enchanté. Nous sommes moins sensible au rap de Lous And The Yakuza. Yseult tient la corde cependant. Après un premier disque passé inaperçu il y a six ans, elle se réinvente en assumant tout.

> Clou : Jusqu'ici tout va bien [clip officiel]

Pour la Révélation masculine sont opposés : Hervé, Noé Preszow dont le premier disque réussi arrive au printemps et le rappeur Hatik. Avec Chaise pliante, ce dernier devrait repartir avec la Victoire. L'artiste de 28 ans confie que son rôle dans la série de Canal+ Validé l'a beaucoup aidé...