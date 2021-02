Etienne Daho raconte "Surf", une "bonne surprise" pour lui et le public

publié le 05/02/2021 à 10:02

Les fans en rêvaient. Daho l'a fait. Son album perdu Surf vient enfin de sortir ! Après avoir réédité plusieurs de ses albums ces dernières années, Etienne Daho a gardé le meilleur pour la fin : un disque caché dans ses tiroirs depuis des années. Commencé en 2004, abandonné, puis repris avant d'être oublié, il paraît enfin.

2004. Le chanteur vient de publier Réévolution, son huitième album. Il veut s'accorder une parenthèse. Reprendre des chansons anglo-saxonnes qu'il adore. A l'image du morceau du groupe anglais The Honeycombs : This Too Shall Pass Away.

L'histoire de Surf est rocambolesque. Pour RTL, Etienne Daho revient sur le parcours chaotique de ce disque : "J'ai choisi environ 45 chansons, qu'on a travaillé guitare/voix puisqu'on a repris en 2005. Mais devant le manque d'enthousiasme de ma maison de disques avec laquelle c'était un petit peu compliqué le projet a périclité et est tombé à l'eau et s'est retrouvé dans des boîtes, des coffres et des disques durs."

Un vrai album

"Pour moi c'était un vrai album, pas juste de reprises, mais un vrai pas de côté et j'aime bien faire des pas de côté, raconte Etienne Daho. C'était l'occasion de chanter des chansons qui me sont proches, c'était une expérience incroyable de rentrer dedans et d'essayer de me les approprier pour que ces chansons deviennent les miennes."

"Quand j'écoute le disque aujourd'hui, je me dis qu'on avait beaucoup travaillé parce qu'il y a quand même 22 titres qui sont finalisés", continue-t-il. Des titres comme Moon River chanté notamment par Audrey Hepburn dans Diamants sur canapé.

Si Surf parait aujourd'hui, c'est en partie grâce à un ménage de printemps. "Confinement, saison 1. J'ai retrouvé dans un disque dur où il n'y avait rien d'écrit et que j'allais effacer, une partie des titres. Il a fallu bien sûr restaurer tout ça, le mixer et le résultat me plaît beaucoup, admet le chanteur. C'est une bonne surprise pour moi. Ca m'amuse. Dans chaque carrière, il y a le disque perdu, un peu mythique... J'ai enregistré dans le désordre, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait donner dans sa totalité. Les chansons sont forcément personnelles; si la plupart sont assez obscures et pas très connues c'est un hasard. J'ai choisi en fonction de ce que j'avais envie de chanter, de ce qui me touchait vraiment", argumente Etienne Daho.

Vous pourrez découvrir, par exemple, You Think I Still Care, popularisé par Elvis Presley mais c'est la version de The Kendalls qu'Etienne Daho a choisi pour son album Surf. Un disque très délicat et relativement épuré en raison "d'un budget très modeste".