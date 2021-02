publié le 11/02/2021 à 10:33

Un peu plus de trois ans après À nos amours, Julien Clerc publie son 26ème album, le 12 février prochain, composé durant le confinement printanier. Un disque confiné, mais un disque concerné. Terrien est une collection de douze morceaux ouverts sur le monde. Il chante l'écologie, les femmes abusées, la dépression et même un fait divers.

Julien Clerc s'est entouré d'un casting de paroliers prestigieux. Il y a les fidèles : Carla Bruni, Didier Barbelivien, Marc Lavoine, Bruno Guglielmi et les nouveaux :Jeanne Cherhal, Clara Luciani ou Bernard Lavilliers ! Terrien est un grand cru. Sa pochette en noir et blanc est un clin d'œil à son album N°7 paru en 1975. Produit par Marlon B., Terrien est aussi un disque avec lequel il renoue avec la pop. Guitare, basse, batterie et clavier en majesté, pas de cordes, peu de cuivres. "Les artistes peuvent continuer de faire leur métier le plus possible, à mon avis, pas suffisamment, mais en tout cas, on peut continuer de sortir des albums et de faire rêver les gens ou au moins éventuellement leur oublier un peu leur malheur", explique l'artiste.

Le Brexit et la crise sanitaire ont précipité son retour en France. Julien Clerc a vendu sa maison parisienne, il a donc posé ses valises chez vos beaux-parents, près de Poitiers. "Pendant cinq ans j'ai eu un pied ici (en France) et un pied là-bas (en Angleterre), j'ai passé beaucoup de temps dans l'Eurostar ou sur la route. Et puis c'était très exotique parce que ce pays si proche de nous, c'est malgré tout le monde anglo-saxon différent du nôtre (...) nous avons une Histoire commune avec les Anglais qui remontent très loin (...) la France est omniprésente à Londres", poursuit-il.