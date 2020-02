publié le 09/02/2020 à 13:30

Ce week-end, Jade et Eric Dussart ont reçu Vincent Niclo dans On Refait La Télé !

Vendredi prochain (14 février), la 35e cérémonie des Victoires de la Musique aura lieu en direct de La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, près de Paris, et sur France 2. Interrogé sur ce sujet, Vincent Niclo est catégorique : "Je vous rassure, ils ne vont jamais me nommer (...) parce que je ne rentre pas dans la case". L'artiste explique être un chanteur populaire "dans le bon sens du terme" et si sa musique ne plait pas aux Victoires, cela ne l'empêchera pas d'avancer.

Pourtant, Vincent Niclo rencontre un véritable succès avec ses albums. Par exemple, le dernier en date, Tenor, a été certifié disque d'or après seulement deux mois d'exploitation. "Dans les médias, il existe une sorte de ségrégation, on va dire, sur le style de musique que je fais et c'est typiquement français". Un sentiment qu'il n'a pas lorsqu'il est à l'étranger. Selon lui, la pop-opéra est très respectée partout ailleurs dans le monde. "Ici, on se pince un peu le nez concernant ma musique. Mais ce n'est pas grave, c'est en train d'évoluer", explique-t-il.

Nous vous proposons de découvrir cette séquence dans son intégralité en vidéo ci-dessus...

L'album "Tenor" de Vincent Niclo déjà disque d'or !

Avec plus d'un millions de disques vendus depuis ses débuts, le 22 novembre dernier, Vincent Niclo a publié Ténor, le neuvième album studio de sa carrière. Et en seulement un peu plus de deux mois d'exploitation, l'opus est déjà certifié disque d'or avec plus de 50.000 copies vendues.

Dans Tenor, l'artiste qui a fêté ses 45 ans le 06 janvier dernier, revient à ses premiers amours à l'aide de sa voix lyrique puissante. Le disque est composé de treize titres, des standards de l’Opéra (E Lucevan le Stelle, La Donna e Mobile) mais également les plus grands airs classiques tels que Le Lac des Cygnes, La Sarabande, Nabucco ou encore le Prélude de Chopin.

"Tenor", le nouvel album de Vincent Niclo

Vincent Niclo a fait appel à des chanteurs prestigieux pour l'accompagner sur l'album. On retrouve notamment Lacido Domingo, Sarah Brightman, Nana Mouskouri, Angelique Kidjo, les petits chanteurs à La Croix de bois, les sœurs Berthollet (découverte grâce à l'émission Prodiges).



A noter également un duo plus inattendu avec Laetitia Milot, une première pour la comédienne. Ce morceau, intitulé Loin d'ici, reprend l'air de Fini la comédie, la célèbre chanson de Dalida sortie en 1980. Il s'agit du premier extrait de Tenor. Nous vous proposons de (re)découvrir son clip ci-dessous...



> Vincent Niclo - "Loin d'ici" en duo avec Laëtitia Milot

Et bonne nouvelle pour les fans du chanteur ! Vincent Niclo a révélé dans On Refait La Télé qu'il repartirait bientôt en tournée pour défendre Tenor sur scène. Elle devrait débuter en 2021. Les dates des concerts seront dévoilées d'ici peu selon le chanteur.