publié le 21/08/2018 à 11:45

Après l'immense succès de sa tournée intitulée Les Années américaines, l'artiste de 69 ans a publié, à l’automne 2016, Dignes, dingues, donc.., son quinzième album studio, très réussi. Un CD que la chanteuse est allée défendre, dans la foulée, sur scène, lors d'excellentes représentations. Très impliquée dans ses projets musicaux, Véronique Sanson publiera dans pile un mois, le 21 septembre 2018, Duos Volatils, une collection de reprises de ses plus grands succès, avec ses amis, Patrick Bruel, Michel Jonasz, Bernard Lavilliers, Eddy Mitchell ou bien encore Alain Souchon.



Et pour l'occasion, l'interprète de Et je l'appelle encore, s'est confiée sur son parcours musical. "Quand j'ai commencé à chanter, vers l'âge de 14 ans, ma voix était très linéaire, un peu comme les Brésiliens, et moi mon rêve c'était d'avoir un vibrato, mais je ne savais pas du tout comment faire", explique-t-elle au micro de RTL. La chanteuse poursuit et évoque ses voix références. "J'écoutais beaucoup Aretha Franklin (...) et je me disais comment faire, comment faire [pour avoir la même puissance dans la voix, ndlr]", raconte la pianiste.



Véronique Sanson chantera le 7 septembre 2018, à la Foire en scène de Châlons-en-Champagne, ainsi que du 18 au 22 décembre, à la Salle Pleyel, à Paris.

Également dans "Laissez-vous tenter" ce mardi 21 août

Le producteur de cinéma Marc Missonnier (Le Petit Nicolas - 2009), nous livre les secrets de production du long-métrage L'Odyssée, réalisé par Jérôme Salle. Le film est un portrait de Jacques-Yves Cousteau, ancien officier de la Marine nationale. Un sublime voyage, émouvant et envoûtant, sur et sous les mers du globe, qui met en avant l'acteur Lambert Wilson, plus vrai que nature dans le rôle du plus célèbre des marins. Le film a bénéficié d'un budget conséquent de 35 millions d'euros, comme nous l'explique le producteur : "Il a fallu embaucher deux remorqueurs afin de tirer le bateau en Haute mer [Le Calypso] (...) imaginez le bordel et le coût".

Enfin, notre coup de cœur littéraire, le classique de Raymond Queneau, Zazie dans le métro, paru en 1959. Une formidable lecture [qui a connue en 1960 une adaptation sur grand écran], où l'auteur écrit en toute liberté, avec une joyeuse inventivité. Le livre met en avant une pléthore de personnages, tous plus pittoresques les uns que les autres.