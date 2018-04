publié le 06/04/2018 à 11:50

Déjà plus de quarante ans que la musique d'Alain Souchon accompagne les Français. Le répertoire de l'artiste renaît dans un double album intitulé Souchon dans l'air. Après un premier volume publié en juin dernier, le second sort ce vendredi 6 avril dans les bacs.



Dans cette compilation réunissant trente de ses chansons revisitées, on retrouve à la direction artistique ses deux fils, Charles (alias Ours) et Pierre Souchon. "Quand on nous a proposé ça [le projet] à mon frère et moi, notre premier élan a été de se dire que c'était pour les chanteurs morts", avoue Pierre. Mais les deux fils du chanteur ont finalement préféré mener cet album de reprises à leur manière.

Parmi les artistes qui ont fait partie de la vie d'Alain Souchon, on retrouve Vincent Delerm, Vanessa Paradis ou encore Maxime Le Forestier. Dans cet opus, l'artiste reprend L'Amour en fuite, un titre paru dans l'album Toto 30 ans, rien qu du malheur en 1978.

"Faire des chansons, ça m'a installé dans le monde", confie l'interprète de Foule sentimentale. À travers ce double-album, c'est aussi la nouvelle génération de la chanson française qui lui rend hommage comme Vianney et Juliette Armanet.