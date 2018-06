France-Pérou : "Les choix de Deschamps sont excellents", dit Patrick Bruel

publié le 21/06/2018 à 22:00

Il est un grand fan de football et surtout des Bleus. Patrick Bruel était bien sûr devant sa télévision ce jeudi 21 juin pour le deuxième match des Bleus dans la compétition, contre le Pérou. Contrairement à certains supporters déçus, le chanteur a été séduit par le jeu de l'Equipe car "le Pérou était une équipe difficile à jouer aujourd'hui, comme l'Australie".



Le match a été un petit peu poussif pour les supporters mais pour Patrick Bruel "l'équipe monte en puissance" et il est persuadé que "les choix de Deschamps sont excellents". "On a des joueurs d'exception qui peuvent faire la différence", affirme-t-il à RTL. Surtout, Patrick Bruel croit à la victoire finale, se demandant "pourquoi une équipe nous serait supérieure ?". "Nos joueurs vont prendre de l'assurance et j'ai confiance. J'y ai toujours cru", conclut-il.